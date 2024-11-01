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Cuando la propia tierra los rechaza: la mayoría de los judíos israelíes son alérgicos al polen del olivo levantino, confirma un estudio [ENG]

Un estudio concluye que el 66% de los israelíes judíos son hipersensibles al polen de los olivos autóctonos, en comparación con solo el 16% de los árabes en Israel. Los autores israelíes establecen paralelismos con los australianos, que son altamente alérgicos a los olivos autóctonos australianos en comparación con su población indígena. Un estudio titulado “ Hipersensibilidad al polen de Olea europaea en Israel ”, realizado por investigadores afiliados a Kupat Holim, la Clínica de Alergias Zamenhoff en Tel Aviv, Israel, concluyó que...

| etiquetas: judio , israel , alergia , polen , olivos , estudio , palestina , alergico
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11 comentarios
16 1 1 K 180 ciencia
javibaz #1 javibaz
Justicia divina.
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#2 harverto
Pues harán otro genocidio y marchando
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Bourée #5 Bourée
#2 Erradicarán el olivo levantino.:wall:
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#7 pirat
#5 Están es ello...
Y eso que el nuestro es originario de esa zona,

luego somos los siguientes en la lista a genocidar...
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ombresaco #3 ombresaco
Olivos antisemitas
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#4 duckcurve
No hay nada más de Tel Aviv que no ser de Tel Aviv.  media
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Casiopeo #6 Casiopeo
Es que la mayoria de ellos son askenazis, fruto de la conversión al judaismo de gente cuyos antepasados jamás habian vivido en Palestina.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#6 ahora muchos han perdido el prefijo aske- y solo son...
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themarquesito #11 themarquesito
#9 Lo que parecen ser por cómo actúan
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Suigetsu #10 Suigetsu *
#6 Jázaros es la teoría que corre, aunque curiosamente es algo poco estudiado de donde salieron los Askenazis y cuando hicieron sus conversiones.
es.wikipedia.org/wiki/Hipótesis_jázara

Lo que está claro es que pocos antepasados de los Askenazis han vivido en la Palestina pre-romana.
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#8 pirat
Leí perplejo que por la zona también hay mucho "favismo" o intolerancia a las habas, les faves, que tanta hambre han quitado por esta zona mediterránea.
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menéame