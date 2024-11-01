Cuando la propia tierra los rechaza: la mayoría de los judíos israelíes son alérgicos al polen del olivo levantino, confirma un estudio [ENG]

Un estudio concluye que el 66% de los israelíes judíos son hipersensibles al polen de los olivos autóctonos, en comparación con solo el 16% de los árabes en Israel. Los autores israelíes establecen paralelismos con los australianos, que son altamente alérgicos a los olivos autóctonos australianos en comparación con su población indígena. Un estudio titulado “ Hipersensibilidad al polen de Olea europaea en Israel ”, realizado por investigadores afiliados a Kupat Holim, la Clínica de Alergias Zamenhoff en Tel Aviv, Israel, concluyó que...