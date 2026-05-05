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Tebas ha perdido, pero los bloqueos de LaLiga han costado casi 2 millones de euros a webs legítimas, según los afectados

Tebas ha perdido, pero los bloqueos de LaLiga han costado casi 2 millones de euros a webs legítimas, según los afectados

La ofensiva antipiratería de LaLiga impulsada por Javier Tebas ha ido demasiado lejos, con bloqueos masivos de IPs y servicios compartidos han dejado fuera de juego a centenares de webs y aplicaciones legítimas, aunque el Congreso ha aprobado una iniciativa para frenarlos. Desde hace ya demasiados meses, la estrategia antipiratería de LaLiga, presidida por Javier Tebas, ha convertido el debate del acceso al fútbol en un auténtico caos en la red de internet en España. Lo que empezó como una cruzada contra las webs que emiten partidos sin derecho

| etiquetas: bloqueos tebas , ha perdido , daños , web , legitimas , perdidas , 2 millones
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1 comentarios
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Lo suyo sería una demanda colectiva y a sangrar al cerdo este.
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menéame