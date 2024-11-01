Rociado con spray pimienta, por no decir "Arriba España": la agresión que ha conmocionado a Cerdanyola. (CAT)

Asociaciones municipales y el propio Ayuntamiento de Cerdanyola han condenado una agresión fascista ocurrida durante las celebraciones del Primero de Mayo en la localidad. El incidente tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado en un bar de la zona de las Barraques, en el Parque Xarau. Según una de las víctimas, dos jóvenes se acercaron para pedir una bebida, diciendo «Buenas noches, Arriba España», y pidieron a la persona a la que se dirigían que lo repitiera. Al negarse, comenzaron a golpear la barra, gritando «putos antifascistas»