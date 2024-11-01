Estos anuncios antiguos de bebidas alcohólicas son tan extraños como fascinantes [Eng]  

Hay cierta incomodidad al hojear revistas antiguas de los años 60 y 70. No porque resulten extrañas, sino precisamente porque no lo son del todo. La ropa cambió. Los peinados cambiaron. Sin embargo, los anuncios de alcohol revelan algo más crudo de esa época que casi cualquier otra cosa en la página. En algún punto entre el optimismo de la posguerra de principios de la década de 1960 y la actitud despreocupada de finales de la década de 1970, las marcas de bebidas alcohólicas desarrollaron una fórmula notablemente consistente.