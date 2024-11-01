Francesca Albanese denuncia ante el Guernica que no hay un alto el fuego en Gaza, pero “se ha apartado la mirada”

Albanese ha criticado la posición de la Unión Europea, a la que ha definido como una institución que actualmente “pone los intereses privados y corporativos por encima de las personas, de sus derechos y de la vida civil, tras casi tres años de genocidio en Gaza”. Asimismo ha advertido de que “se han retorcido las reglas para permitir que el genocidio continúe”, lo cual “nos afectará a todos”, porque “si no se actúa contra el genocidio, se contribuye a su perpetuación: en tiempos de genocidio la inacción es una colaboración”....
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"Tanto, que el Gobierno de Donald Trump anunció el pasado julio sanciones contra ella. Es el mismo castigo que sufren once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y que les impide usar sus tarjetas de crédito o acceder a sus propios ingresos en bancos europeos.
Sobre esas sanciones estadounidenses, Albanese ha dicho esta mañana que todas las personas que las sufren tienen en común la… » ver todo el comentario
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