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Francesca Albanese denuncia ante el Guernica que no hay un alto el fuego en Gaza, pero “se ha apartado la mirada”

Francesca Albanese denuncia ante el Guernica que no hay un alto el fuego en Gaza, pero “se ha apartado la mirada”

Albanese ha criticado la posición de la Unión Europea, a la que ha definido como una institución que actualmente “pone los intereses privados y corporativos por encima de las personas, de sus derechos y de la vida civil, tras casi tres años de genocidio en Gaza”. Asimismo ha advertido de que “se han retorcido las reglas para permitir que el genocidio continúe”, lo cual “nos afectará a todos”, porque “si no se actúa contra el genocidio, se contribuye a su perpetuación: en tiempos de genocidio la inacción es una colaboración”....

| etiquetas: francesca albanese , denuncia , guernica , alto el fuego , gaza
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2 comentarios
12 1 0 K 76 actualidad
cocolisto #1 cocolisto *
Lo que ha soportado y soporta ésta mujer por decir la verdad es intimidante, aunque no con ella:
"Tanto, que el Gobierno de Donald Trump anunció el pasado julio sanciones contra ella. Es el mismo castigo que sufren once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y que les impide usar sus tarjetas de crédito o acceder a sus propios ingresos en bancos europeos.

Sobre esas sanciones estadounidenses, Albanese ha dicho esta mañana que todas las personas que las sufren tienen en común la…   » ver todo el comentario
2 K 42
Sr.No #2 Sr.No
#1 Si la Unión Europea no quiere levantar las sanciones impuestas contra ella y contra los miembros del CPI, al menos España, debería levantarlas. Total, ya nos hemos rebelado contra los gringos.

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0 K 11

menéame