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El Gobierno español baraja adoptar "medidas unilaterales" contra Israel si la UE no rompe el Acuerdo de Asociación

El Gobierno español baraja adoptar "medidas unilaterales" contra Israel si la UE no rompe el Acuerdo de Asociación

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Ejecutivo baraja la posibilidad de aplicar acciones unilaterales contra Israel si la Unión Europea no suspende el Acuerdo de Asociación con Israel, tal y como ha venido reclamando el Gobierno español. Ha denunciado que se sigue practicando un "genocidio" contra la población palestina y ha exigido la liberación inmediata del activista palestino-español Saif Abukeshek.

| etiquetas: gobierno español , medidas unilaterales , israel
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3 comentarios
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#1 Barriales
Ya era hora.
Pero también contra los que defienden, jalean y hacen negocio con los genocidas sionistas.
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flekyboy #2 flekyboy
#1 supongo que esto es un primer paso para ello.
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#3 VFR
Podrán esas medidas unilaterales ir contra el acuerdo de la UE?
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menéame