Un profesor chino y sus estudiantes construyen un cohete de dos etapas con botellas de plástico y agua a presión [Ing]  

En la provincia de Jiangxi, al sureste de China, un profesor y sus alumnos construyeron con éxito un cohete de dos etapas utilizando botellas de plástico, propulsado íntegramente por la presión del agua y aire comprimido. Sin combustible. Sin motores. Solo la física real de los cohetes en acción. A diferencia de los típicos cohetes de agua escolares, este diseño utiliza una separación real entre etapas, el mismo principio básico que se emplea en los vehículos de lanzamiento de SpaceX, la ISRO, la NASA y la ESA.