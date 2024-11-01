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Orinando en las casas de los muertos, dedicando bombardeos y matanzas con música: las muchas atrocidades de los soldados de Israel
A pesar de que Netanyahu les define como "el Ejército con más moral del mundo", los militares hebreos han cometido numerosos crímenes de guerra que ellos mismos han grabado y compartido.
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sionismo
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genocidio
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israel
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#1
paumal
Y luego a llorar porque queman un muñeco. La verdad es que se han ganado el desprecio de todos el mundo.
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#4
taSanás
#1
no tienen el desprecio de "todo" el mundo, tienen un padrino que les paga y consiente todo (y quizá azuza)
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#6
Dene
#1
yo creo que se han ganado mas que el simple desprecio
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#2
Tkachenko
Tienen un especial fetiche con la ropa interior de las palestinas, con la que se fotografían en numerosas ocasiones
Van armados y con perros listos para atacar, aunque sea a una anciana durmiendo en su cama
Me sorprende gratamente que nuestros
mass mierda
saquen a la luz todas estas salvajadas
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#5
Verdaderofalso
#2
imagina las que no sacan como deben de ser
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#3
laruladelnorte
Siguen las directrices de su dios sanguinario y cruel...
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Van armados y con perros listos para atacar, aunque sea a una anciana durmiendo en su cama
Me sorprende gratamente que nuestros mass mierda saquen a la luz todas estas salvajadas