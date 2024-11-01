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Orinando en las casas de los muertos, dedicando bombardeos y matanzas con música: las muchas atrocidades de los soldados de Israel

Orinando en las casas de los muertos, dedicando bombardeos y matanzas con música: las muchas atrocidades de los soldados de Israel  

A pesar de que Netanyahu les define como "el Ejército con más moral del mundo", los militares hebreos han cometido numerosos crímenes de guerra que ellos mismos han grabado y compartido.

| etiquetas: sionismo , genocidio , israel
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6 comentarios
29 6 0 K 540 actualidad
paumal #1 paumal
Y luego a llorar porque queman un muñeco. La verdad es que se han ganado el desprecio de todos el mundo.
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taSanás #4 taSanás
#1 no tienen el desprecio de "todo" el mundo, tienen un padrino que les paga y consiente todo (y quizá azuza)
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Dene #6 Dene
#1 yo creo que se han ganado mas que el simple desprecio
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Tkachenko #2 Tkachenko
Tienen un especial fetiche con la ropa interior de las palestinas, con la que se fotografían en numerosas ocasiones
Van armados y con perros listos para atacar, aunque sea a una anciana durmiendo en su cama
Me sorprende gratamente que nuestros mass mierda saquen a la luz todas estas salvajadas o_o
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 imagina las que no sacan como deben de ser
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#3 laruladelnorte
Siguen las directrices de su dios sanguinario y cruel...
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menéame