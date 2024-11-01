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Me fui de España sin saber nada

Me fui de España sin saber nada

Estudiante china en España explicando su experiencia.

| etiquetas: china , españa
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9 comentarios
21 5 0 K 150 cultura
#1 Berbe
Conozco muchos españoles que se expresan peor que esta mujer. Impresionante....
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Fisionboy #3 Fisionboy
#1 ¿Pero qué me dices? Si habla en cursiva, como Rodrigo Cortés... qué flipe!
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pepel #6 pepel
Eso suele pasar cuando se trabaja en un gueto de la comunidad china. Mucho tiempo trabajando y toda la comunicación en chino.
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nopolar #9 nopolar
#6 ¿Has visto el vídeo? Merece la pena.
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duende #8 duende
Gracias por este envío, no la conocía y merece mucho la pena esta chica.
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Sawyer76 #4 Sawyer76
Mi pareja es vietnamita y le chocaron exactamente las mismas cosas. La lentitud para hacer cualquier trámite, las citas previas, el tener que hablar de algo en el ascensor... todo.
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#7 atrompicones *
Una hormiguita que sale del hormiguero y descubre otros bichitos en el bosque.
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lolerman #2 lolerman
Y eso que fue a Madrid.. imagina si hubiese ido a Bilbao o a Valencia o Teruel.
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#5 Berbe
#2 O a Cuenca... Copón!!!
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menéame