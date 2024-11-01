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Me fui de España sin saber nada
Estudiante china en España explicando su experiencia.
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#1
Berbe
Conozco muchos españoles que se expresan peor que esta mujer. Impresionante....
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#3
Fisionboy
#1
¿Pero qué me dices? Si habla en cursiva, como Rodrigo Cortés... qué flipe!
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#6
pepel
Eso suele pasar cuando se trabaja en un gueto de la comunidad china. Mucho tiempo trabajando y toda la comunicación en chino.
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#9
nopolar
#6
¿Has visto el vídeo? Merece la pena.
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#8
duende
Gracias por este envío, no la conocía y merece mucho la pena esta chica.
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#4
Sawyer76
Mi pareja es vietnamita y le chocaron exactamente las mismas cosas. La lentitud para hacer cualquier trámite, las citas previas, el tener que hablar de algo en el ascensor... todo.
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#7
atrompicones
*
Una hormiguita que sale del hormiguero y descubre otros bichitos en el bosque.
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#2
lolerman
Y eso que fue a Madrid.. imagina si hubiese ido a Bilbao o a Valencia o Teruel.
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#5
Berbe
#2
O a Cuenca... Copón!!!
0
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