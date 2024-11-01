YouTube suspende un canal proiraní que se burlaba de Donald Trump mediante vídeos virales de Lego [EN]  

La prohibición se produjo tras la publicación de un vídeo que relacionaba a Trump con el caso Epstein. Mientras la guerra entre EE. UU., Israel e Irán sigue en pleno apogeo, se libra una batalla paralela en las redes sociales. Uno de los protagonistas más comentados de esta guerra de propaganda digital ha sido Explosive Media, un grupo que se cree que está vinculado a Irán. Explosive Media ganó popularidad gracias a sus vídeos animados al estilo Lego que se burlan de Donald Trump y promueven narrativas proiraníes. Ahora, YouTube ha bloqueado su