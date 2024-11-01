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YouTube suspende un canal proiraní que se burlaba de Donald Trump mediante vídeos virales de Lego [EN]

YouTube suspende un canal proiraní que se burlaba de Donald Trump mediante vídeos virales de Lego [EN]  

La prohibición se produjo tras la publicación de un vídeo que relacionaba a Trump con el caso Epstein. Mientras la guerra entre EE. UU., Israel e Irán sigue en pleno apogeo, se libra una batalla paralela en las redes sociales. Uno de los protagonistas más comentados de esta guerra de propaganda digital ha sido Explosive Media, un grupo que se cree que está vinculado a Irán. Explosive Media ganó popularidad gracias a sus vídeos animados al estilo Lego que se burlan de Donald Trump y promueven narrativas proiraníes. Ahora, YouTube ha bloqueado su

| etiquetas: youtube , suspende , canal proiraní , burla , donald trump , lego
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Censura porque dejaban en muy mal lugar al amado líder más peligroso, pedófilo e ignorante del planeta. El "faro del mundo libre" según la derecha española.
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#1 Mustela
De MAGA a MIGA, qué bueno.
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Brill #4 Brill
Libertad de la buena.
2 K 27
#5 DenisseJoel
¿Youtube toma partido por un genocidio? No sé si eso les va a favorecer mucho.
1 K 25
Lerena #10 Lerena
#5 No creo que tomen partido, les deben de haber obligado o amenazado
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#11 Pitchford
#7 Ni idea. Le he preguntado a Gemini (no creo que sea muy sincera en este tema, siendo hermana de Youtube) y dice:

Alternativas de vídeo alternativas: Plataformas menos reguladas o con políticas de contenido distintas, como The Cradle (que tiene Telegram) o Al Mayadeen (en inglés).
Redes sociales de vídeo corto: TikTok (donde se ha observado contenido satírico de IA de estilo pro-iraní).
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#6 Pitchford
Ya sólo se podrán ver en algún servicio de vídeos chino..
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Cehona #7 Cehona
#6 Tik tok ya lo manejan rambien los usanos.
¿Algún canal independiente?
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SuperBuker #3 SuperBuker
Hasta cierto punto entendería que Estados Unidos censure la propaganda "del enemigo" en su propio territorio. Es algo habitual en periodo de guerra.
Pero ni comparto ni entiendo que el resto del planeta tenga que sufrir esa misma censura.
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elzahr #12 elzahr
#3 Un recordatorio que YouTube pertenece a una empresa privada estadounidense, y no es un servicio público global.
Hay alternativas, europeas, para tener nuestro contenido.
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Dene #9 Dene
La libertad de expresion está sobrevalorada, parece ... USA es una republica teocratica bananera como todas las demas
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Ortzi_ #8 Ortzi_
Esto se parece cada vez más a "The boys"
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menéame