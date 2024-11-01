La Iniciativa Ciudadana para exigir el fin del Acuerdo UE-Israel roza ya su objetivo

En silencio, lejos del ruido mediático que suele acompañar a las grandes decisiones comunitarias, uno de los instrumentos más poderosos de participación democrática en Europa roza ya su objetivo. Ya han firmado más de 900.692 personas de diferentes países. Francia (338.760), Italia (221.867) y España (104.636) son los países que más firmas han recogido. También se ha conseguido el número mínimo de 7 países que deben traspasar el umbral mínimo. Son 10 los que lo han superado. La ICE obliga a Bruselas a posicionarse públicamente.

#2 M.Dick_Tadura
#1 Gracias. No sabía de está iniciativa.
Ya me he sumado a ella
javierchiclana #3 javierchiclana
#1 Hecho. Gracias.
BastardWolf #6 BastardWolf
#1 grandioso, gracias
kosako #8 kosako
#1 Gracias

Hecho, aunque no me congratulen algunos de los miembros. Pero este tipo de cosas está por encima de las manías personales.
karakol #7 karakol
Absolutamente vergonzoso que sea necesario una iniciativa ciudadana para lo que debería ser algo de sentido común: romper relaciones con un país con un gobierno genocida y en las antípodas de lo que, dicen, son los ideales de la Unión Europea.

Es más, un país que ha amenazado y amenaza a países de la Unión, incluida España.

¿Quo vadis, Europa?
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Pues ahí va la mía también
zogo #4 zogo
Gracias por el enlace
#11 pikutara *
Firmado para forzar que retraten tanto la posición filogenocida como la naturaleza no democrática de la UE. Porque, de facto, no van a hacerlo.
mmlv #5 mmlv
Simbolicamente es muy importante, aunque ya sabemos que las élites políticas europeas están controladas por la Alianza Epstein y se limpiarań el culo con la iniciativa
Andreham #12 Andreham
Una iniciativa antisemita no tiene avance en la UE del mundo basado en reglas (para unos pocos), y si tienes que dar tu nombre y dni, es posible que te incluya en una lista.
PV_5 #10 PV_5
Españita quedando tercera en un juego de equipo y por detrás de Francia? No puede ser esto ehhh
