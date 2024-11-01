·
Iniciativa Ciudadana Europea Suspensión acuerdo UE Israel
Recogida de firmas para exigir la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel en vista de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel.
iniciativa
europea
suspensión
acuerdo
ue
israel
firma
#1
cocolisto
Bufff, no suelo ser paranoico pero tantos datos, incluido dni en un mundo como el actual echa pelin atrás.
