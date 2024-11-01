·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15740
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
4367
clics
El bulo viral de El Debate
5757
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
3656
clics
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]
3928
clics
"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate
más votadas
652
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
432
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
488
Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]
231
El bulo viral de El Debate
438
Las víctimas de las residencias alucinan con el funeral ofrecido por Ayuso tras la tragedia de Adamuz: "Busca su minuto de oro"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
53
clics
Hombre realiza un ritual de ofrenda de leche en el Ganges mientras niños pobres intentan recogerla para beber
Un hombre realiza un ritual hindú de ofrenda de leche en el río Ganges, en la India, mientras niños pobres y hambrientos intentan recogerla para beber.
|
etiquetas
:
india
,
ritual
,
leche
,
ganges
6
1
0
K
64
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Stringerthanks
Espiritualidad de mierda, prefiere su ritual de mierda a dar de comer a unos niños
1
K
17
#4
BoosterFelix
Sé que es duro. Por si sirve para proporcionaros algún consuelo, pensad que cuando esos niños se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza.
0
K
9
#2
DonaldBlake
No se salva ni una religión.
0
K
8
#3
Mark_
#2
sólo salvaría al sintoísmo y al budismo, y tienen sus cositas también.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente