Hombre realiza un ritual de ofrenda de leche en el Ganges mientras niños pobres intentan recogerla para beber  

Un hombre realiza un ritual hindú de ofrenda de leche en el río Ganges, en la India, mientras niños pobres y hambrientos intentan recogerla para beber.

#1 Stringerthanks
Espiritualidad de mierda, prefiere su ritual de mierda a dar de comer a unos niños
#4 BoosterFelix
Sé que es duro. Por si sirve para proporcionaros algún consuelo, pensad que cuando esos niños se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza.
#2 DonaldBlake
No se salva ni una religión.
Mark_ #3 Mark_
#2 sólo salvaría al sintoísmo y al budismo, y tienen sus cositas también.
