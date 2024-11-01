Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington

Una polémica representación artística apareció esta semana frente al Capitolio de Estados Unidos y rápidamente captó la atención de turistas, curiosos y usuarios de redes sociales. Se trata de una estatua que muestra al presidente Donald Trump junto al fallecido financiero Jeffrey Epstein, recreando una de las escenas más famosas de la película Titanic. La escultura fue colocada en el National Mall, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Washington D.C., y lleva por título “King of the World”, una referencia directa al momento...
