Boicot a ChatGPT: la campaña contra OpenAI por sus vínculos con Trump ya suma 4 millones de desinstalaciones

La campaña de boicot a ChatGPT no para de ganar apoyos. Al menos cuatro millones de personas han cancelado su suscripción o han dejado de utilizar el chatbot de inteligencia artificial a lo largo de la última semana, según indica la organización, QuitGPT. El rechazo a la popular aplicación responde al contrato militar que su desarrolladora, OpenAI, ha cerrado con el Pentágono y que podría abrir la puerta al uso de su IA para casos extremos como la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o la creación de armas autónomas.
Hay que buscar alternativas a Google, a chatgpt y a todo lo que venga de esa mierda de país genocida.
- hay scripts de google en la vasta mayoría de páginas web, esta incluida
- soy uno de los muchos vagoperros que les vendieron la moto de que gmail era mucho a cambio de nada (si el producto es gratis... nosotros somos el producto)
- uso android
Hace mucho que dejé de usar su buscador, NoScript va de lujo, pero me quedan cuentas de gmail que me da pereza enorme estar cambiando a otras europeas (y que encima demasiadas 'caducan' si no se usan en 6 meses/1 año), y lo de android es más complejo si además busco un móvil barato.
Encima Gemini me han regalado la versión pro por temas de educación durante un año... y reconozco que va bien.
La telaraña es demasiado pegajosa.