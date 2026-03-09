edición general
31 meneos
30 clics
Boicot a ChatGPT: la campaña contra OpenAI por sus vínculos con Trump ya suma 4 millones de desinstalaciones

Boicot a ChatGPT: la campaña contra OpenAI por sus vínculos con Trump ya suma 4 millones de desinstalaciones

La campaña de boicot a ChatGPT no para de ganar apoyos. Al menos cuatro millones de personas han cancelado su suscripción o han dejado de utilizar el chatbot de inteligencia artificial a lo largo de la última semana, según indica la organización, QuitGPT. El rechazo a la popular aplicación responde al contrato militar que su desarrolladora, OpenAI, ha cerrado con el Pentágono y que podría abrir la puerta al uso de su IA para casos extremos como la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o la creación de armas autónomas.

| etiquetas: chatgtp , boicot , open ai , 4 millones , desistalaciones , vinculos , trump
26 5 0 K 257 tecnología
11 comentarios
26 5 0 K 257 tecnología
Comentarios destacados:    
reithor #1 reithor *
No es boicot, es autoprotección de la información propia de cada usuario.
5 K 85
#10 josiahallen
#1 Lógico. No quieres dar ninguna información a un automatismo alucinador que se use para vigilarte.
1 K 22
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Lo cierto es que ChatGPT ya se boicotea solo. Le haces cuatro preguntas y te manda a freir espárragos hasta el día siguiente.
1 K 32
obmultimedia #9 obmultimedia
#2 la version gratuita no sirve para nada.
1 K 7
#4 Toponotomalasuerte
Usamos poco el poder de los boikots.y esa es la verdadera democracia y lo único que cambia más las cosas que votar cada cuatro años.
Hay que buscar alternativas a Google, a chatgpt y a todo lo que venga de esa mierda de país genocida.
1 K 13
manzitor #11 manzitor
Pues ya son 4 millones +1. Sigamos.
0 K 11
Manuel.G #3 Manuel.G
Yo ya estoy trabajando en salirme de google (dentro de lo posible ... Es que está por todo el muy cabron!!)
0 K 10
neiviMuubs #6 neiviMuubs *
#3 yo también pero...
- hay scripts de google en la vasta mayoría de páginas web, esta incluida
- soy uno de los muchos vagoperros que les vendieron la moto de que gmail era mucho a cambio de nada (si el producto es gratis... nosotros somos el producto)
- uso android

Hace mucho que dejé de usar su buscador, NoScript va de lujo, pero me quedan cuentas de gmail que me da pereza enorme estar cambiando a otras europeas (y que encima demasiadas 'caducan' si no se usan en 6 meses/1 año), y lo de android es más complejo si además busco un móvil barato.

Encima Gemini me han regalado la versión pro por temas de educación durante un año... y reconozco que va bien.
La telaraña es demasiado pegajosa.
1 K 17
Manuel.G #8 Manuel.G
#6 tal cual lo describes tú. Son una plaga!
0 K 10
kumo #5 kumo
Bueno, más recursos computacionales para los que siguen usandolo :troll:
0 K 9
l33 #7 l33
SI no fuera porque estoy usando diariamente Codex, lo quitaba mañana mismo. Pero con solo Claude Code no me llega para todo lo que tengo que producir diariamente. :-|
0 K 6

menéame