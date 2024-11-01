edición general
27 meneos
30 clics
Carta abierta a Juanma Moreno de la madre de una víctima de Adamuz: «Se prometieron pruebas que no se realizaron e incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables»

Carta abierta a Juanma Moreno de la madre de una víctima de Adamuz: «Se prometieron pruebas que no se realizaron e incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables»

Mi hijo tiene 20 años, que vivió un accidente de extrema violencia. Esa noche fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde únicamente le realizaron radiografías de tórax y pelvis. Fue diagnosticado sólo de fractura de ambas clavículas y derivado... Un TAC posterior confirmó fractura y aplastamiento vertebral. Ingresó nuevamente para una intervención quirúrgica. El día previsto no pudo operarse por falta de anestesista. Se prometieron pruebas que no se realizaron. Hemos tenido que luchar por cada prueba, por cada revisi

| etiquetas: sanidad andaluza , terrorismo sanitario
22 5 0 K 288 actualidad
5 comentarios
22 5 0 K 288 actualidad
#1 tierramar
Pensamos que allí continuarían con un estudio completo acorde a un traumatismo de tal magnitud. Pero no fue así. Se repitieron únicamente las mismas radiografías. Insistimos en que tenía golpes en la cabeza, dolor en la mandíbula, dolor generalizado en todo el cuerpo. Su vagón había volcado. Aun así, no consideraron necesarias más pruebas.
El día 19 de enero ingresó para ser intervenido de ambas clavículas. Tras la operación, comentamos el fuerte dolor de espalda y la inflamación facial con…   » ver todo el comentario
3 K 37
Sandman #3 Sandman
Unas lagrimitas en el próximo discurso que dé, y arreglado.
1 K 32
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
#3 Mañana Pablo Motos le hará una hagiografía y una buena comida de "espérate que ahora sigo por el otro lado" con los huevos en la barbilla, y listo.
2 K 40
#2 tierramar *
ellibre.es/la-esposa-de-un-paciente-oncologico-cuenta-el-caos-vivido-e Esta mujer cuenta en EL LIBRE cómo su esposo, con cáncer e insuficiencia cardíaca, tuvo que esperar toda la noche del martes al miércoles en un sillón del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga a subir a planta por la falta de camas libres
0 K 12
EvilPreacher #4 EvilPreacher
Todavía queda mucho camino hasta llegar al nivel estadounidense, un camino lleno de excitantes oportunidades de negocio. Ya saben, voten PP.
0 K 11

menéame