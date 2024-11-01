edición general
18 meneos
35 clics
¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes

¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes  

Las playas mexicanas son públicas, tal como manda su constitución. Sin embargo se venía permitiendo la privatización de las playas por hoteles y dueños de casas de lujo en primera línea de playa. El actual gobierno ha decido devolver las playas a todos los mexicanos.

| etiquetas: méxico , playas , turismo , privatización
15 3 0 K 147 actualidad
4 comentarios
15 3 0 K 147 actualidad
#3 esbrutafio
Relacionada pero del año 2007, mexicanos protestan contra la privatización de las playas
www.meneame.net/story/protestan-cancun-mexico-contra-privatizacion-pla

Otros casos de recuperación de terreno público en México.

Un tipo añade una habitación a su casa construyendo sobre la acera (banqueta). Alquila este cuarto a estudiantes para sacarse unos pesos.
www.youtube.com/watch?v=nt77hjewkoY

Vallan las aceras de sus casas para hacerse aparcamientos privados.
www.youtube.com/watch?v=fSL5s83sajQ

Derriban muro de hormigón que cortó durante veinte años el paso por una calle
www.youtube.com/watch?v=jzqkzLfgA8A
0 K 11
#4 surco
Hombre yo más que de gringos prepotentes creo que esto va de hoteles, residencias, clubs, chalets, etc....que le Dan unos pesitos al alcalde de turno para quedarse con su cachito de playa.
Cosas de conocer un poco el país.
0 K 11
#2 cocococo
Los mexicanos han pedido más que solamente las playas:

es.wikipedia.org/wiki/Cesión_mexicana
0 K 8
ViejoInsultaAChemTrail #1 ViejoInsultaAChemTrail
bravo. pero seguro que no solo eran gringos los que privatizaban playas.
0 K 6

menéame