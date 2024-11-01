¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes  

Las playas mexicanas son públicas, tal como manda su constitución. Sin embargo se venía permitiendo la privatización de las playas por hoteles y dueños de casas de lujo en primera línea de playa. El actual gobierno ha decido devolver las playas a todos los mexicanos.
| etiquetas: méxico , playas , turismo , privatización
www.meneame.net/story/protestan-cancun-mexico-contra-privatizacion-pla
Otros casos de recuperación de terreno público en México.
Un tipo añade una habitación a su casa construyendo sobre la acera (banqueta). Alquila este cuarto a estudiantes para sacarse unos pesos.
www.youtube.com/watch?v=nt77hjewkoY
Vallan las aceras de sus casas para hacerse aparcamientos privados.
www.youtube.com/watch?v=fSL5s83sajQ
Derriban muro de hormigón que cortó durante veinte años el paso por una calle
www.youtube.com/watch?v=jzqkzLfgA8A
Cosas de conocer un poco el país.
es.wikipedia.org/wiki/Cesión_mexicana