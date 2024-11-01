La sumisión de Merz ante Trump indigna en Alemania: el canciller se queda solo tras el giro de Macron, Starmer o Meloni

El hecho de que un socio europeo no defendiese a otro y, además, se pusiera claramente del lado del presidente de los EEUU no ha gustado en la Unión Europea y tampoco en la opinión pública alemana.
Siempre ha sido al revés.
Hay que recordar que Alemania es un país tomado militarmente por los yanquis. Y eso pesa.
40 instalaciones militares y 35.000 soldados.
En comparación, en España tienen dos bases y 3.700 soldados.
Aunque parecía en un inicio que el presidente del Gobierno se encontraba solo cuando criticó la ofensiva de Trump contra el régimen iraní, cada vez han sido más los líderes europeos que se han acercado a las posiciones de Sánchez y, por oposición, se han alejado de las de Merz. De hecho, la amenaza de Trump contra España despertó la solidaridad de varios líderes europeos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o, entre otros, el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Ahora se ha producido un cortocircuito mental tan grande que no saben donde meterse, es una pena, no sé donde acabarán.
Lo dije