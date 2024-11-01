edición general
La sumisión de Merz ante Trump indigna en Alemania: el canciller se queda solo tras el giro de Macron, Starmer o Meloni

El hecho de que un socio europeo no defendiese a otro y, además, se pusiera claramente del lado del presidente de los EEUU no ha gustado en la Unión Europea y tampoco en la opinión pública alemana.

mente_en_desarrollo
Lo de que un primer ministro (presidente) español, deje mal a un primer ministro (canciller) alemán, era algo que no esperaba ver en esta vida.

Siempre ha sido al revés.
unomas23
#3 Es que el nivel de Merz es comparable al de Feijóo. Un inepto integral.
Troll_hunter
#5 Al pobre se le ve muy perdido. No entiendo cómo semejante personaje sin personalidad ni dignididad llega a ser presidente de Alemania. Los alemanes están muy muy perdidos en el mundo.
unocualquierax
#7 #3
Hay que recordar que Alemania es un país tomado militarmente por los yanquis. Y eso pesa.
40 instalaciones militares y 35.000 soldados.
En comparación, en España tienen dos bases y 3.700 soldados.
Cantro
#10 y las bases, en realidad, son nuestras
Olarcos
#7 Desde hace mucho tiempo, pero en España les veneramos.
Olarcos
#3 Por que los alemanes son seres de luz y los españoles renegríos subseres :palm: :palm: :palm: :palm: :palm:
1 K 28
freeclimb
La UE cierra filas con Sánchez y se aleja de Merz

Aunque parecía en un inicio que el presidente del Gobierno se encontraba solo cuando criticó la ofensiva de Trump contra el régimen iraní, cada vez han sido más los líderes europeos que se han acercado a las posiciones de Sánchez y, por oposición, se han alejado de las de Merz. De hecho, la amenaza de Trump contra España despertó la solidaridad de varios líderes europeos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o, entre otros, el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Sandman
#1 Tengo la sensación de que la mayoría de los líderes europeos, para variar, no ha abierto mucho la boca hasta que han visto por dónde sopla el viento (Meloni, como ejemplo, que tardó 5 días en hacer las primeras declaraciones). Sánchez ha tenido un apoyo relativamente claro tras su rechazo a Trump y a la guerra en Irán, tanto de la prensa internacional como de gran parte de la población española y europea, incluso de sectores que normalmente le atacan. Así que el resto de líderes han visto que no es tan peligroso tomar esa posición, y que incluso sea ventajosa electoralmente. Y ahí estamos.
jonolulu
Se puede juntar con Feijóo y Abascal e irse los tres al carajo
DotorMaster
A ver, que este tipo ha trabajado para Blackrock. Es que no hace falta decir más.
tierramar
#6 www.meneame.net/story/blackrock-quiere-ponerse-frente-gobierno-aleman- BlackRock quiere ponerse al frente del gobierno alemán (y por lo tanto de Europa)
tranki
Alemania (es decir los alemanes) tiene un problema muy gordo y es que no saben donde ponerse, son una gente muy rara, individualista y tan reglada que no pueden escapar de sus propias reglas, hasta que se convierten en cabezas cuadradas, de ahí viene.

Ahora se ha producido un cortocircuito mental tan grande que no saben donde meterse, es una pena, no sé donde acabarán.
azathothruna
#11 Ya se olia todo desde lutero y bismarck
Lo dije
freeclimb
Bruselas salió a defender España y avisó a Trump que las competencias en comercio exterior son de la UE, que actúa como bloque. Es decir, que si Estados Unidos quiere atacar a un solo estado miembro, se tendrá que enfrentar con todo el club europeo.
