Trump amenaza a Irán con un “golpe muy duro” este sábado: “Barajamos la destrucción total”

Trump amenaza a Irán con un “golpe muy duro” este sábado: “Barajamos la destrucción total”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de publicar en la red social Truth Social que “Irán será castigado muy duramente hoy”. El presidente ha expuesto que Irán se había “disculpado” y “rendido ante sus vecinos” al anunciar que suspendía los bombardeos contra los países colindantes que comparten bases militares con Estados Unidos e Israel.

mente_en_desarrollo
Ah, vale.
EEUU se está planteando asesinar 90 millones de personas.

Muy majo el faro de occidente.
freeclimb
#5 El "líder del mundo libre"
#40 HangTheRich
#5 el pináculo del capitalismo
freeclimb
“Se está considerando seriamente una destrucción completa y una muerte segura debido al mal comportamiento de Irán, donde hay áreas y grupos de personas que no fueron considerados como objetivos hasta este momento”, ha escrito Trump.
Uge1966
#1 «...dijo, mientas la cámara captaba tras él la imagen del premio Nóbel de la paz, recientemente adquirido..
DaniTC
#1 se merece el nobel de la paz.
a69
#12 Digo más... El Nobel Fifa de la Paz !! Que no lo tiene ni Messi.
magnifiqus
#12 El Trump de la Paz, ya lo llaman
pitercio
#1 ya ha matado cientos de críos, no se si le quedan objetivos que estuviera excluyendo.
Un_señor_de_Cuenca
Es increíble que estemos viendo esto. Una amenaza de destrucción que incluye a la población civil sin ningún tapujo. Y el muy hijo de puta decía hace poco que resistieran, que la ayuda iba en camino.
freeclimb
Fuck EEUU, Fuck Israel.

El nuevo "Eje" del mal del siglo XXI
3 K 59
maldia
#2 ¿Nuevo?
eltxoa
Qué tiempos en los que un tío sale por la tele anunciando el inminente exterminio de personas y no pasa nada!
#15 chavi
Veo a Trump junto con Netanyahu perfectamente capacitados para soltar una o dos Nukes.

No me extrañaría ni lo mas mínimo
neuron
#15 Y que hará Rusia? o_o
wata
#17 Nada.
cosmonauta
#17 Invadir algún país vecino y matar a unos cientos de miles.
#3 Tronchador.
No sé, suena a bombazo nuclear.
3 K 42
Verdaderofalso
#3 si usan esa solución, no se porque pero la cosa se va a complicar muchísimo
#20 manuelnw
#6 Sí ... Auguro a Von der Leyen y Kallas denunciando que Irán pueda responder ilegalmente.
Spirito
#6 No creo que usen la opción nuclear para matar a millones de personas en Irán, sinceramente.

Entre otras cosas porque EEUU no puede garantizar que escondidas en algunas de sus grandes ciudades (o muy cerca) haya ya bombas nucleares preparadas para detonar.

Lo que más ocupa de un misil con cabeza nuclear es el combustible y mecanismo para ser lanzado, pero la cabeza nuclear en sí, que es la que provoca el desastre bestial, es bastante pequeña.

Una bomba nuclear media cabe perfectamente en una simple furgoneta, en un camión mediano, en un contenedor, en un pequeño barco, en un helicóptero, en un piso franco, en un túnel cualquiera, etc...

Ni que decir tiene, que eso provocaría una escalada mundial que no quiero ni imaginar.
Spirito
#30 También cabe la opción que comento en #6 es decir, que ya Israel y/o EEUU tengan solo cabezas nucleares instaladas desde hace tiempo bajo grandes ciudades como Teherán (Irán) a falta de detonar simplemente.

Cabe esa posibilidad y, ciertamente, destruiría una capital como Teherán con millones de personas pulverizadas en segundos. Ok, es posible y tremendo.

Pero eso abriría un escenario bastante jodido porque ¿Quién garantiza a Rusia y China, por ejemplo, que bajo sus grandes capitales (o muy cerca de ellas) no haya también cabezas nucleares preparadas para detonar?

El escenario, además de dantesco, creo que ahora inimaginable, se le podría ir totalmente de las manos a EEUU y, por supuesto, al chihuahua de Israel.
fofito
#3 Suena a que las cosas no van como Trump y sus amos quisieran y están buscando la forma de encarrilar la opinión interna.
Porque la externa ya no la pueden encarrilar y,cuanto más profundicen en la violencia y la destrucción ,más perdida la tendrán.
calde
#3 No se adhieren a ningún convenio sobre tener un mínimo de decencia en las relaciones internacionales, pero luego les tiran munición de racimo y protestan. Si ahora van a incumplir la única norma que han querido cumplir e imponer...

Realmente no sé qué van a hacer más allá de matar a civiles indiscriminadamente con una bomba nuclear, porque las capacidades militares de Irán parecen estar bajo tierra, ahí necesitan bombas de penetración. Igual es a eso a lo que se refieren.

La invasión terrestre la veo imposible. Y sería la tumba de muchos militares estadounidenses.
Spirito
#3 No.

Tendrían que avisar previamente a Rusia, China, Corea del Norte... que van a lanzar uno o varios misiles con cabeza nuclear porque, dada la poca palabra y credibilidad, dado el cinismo de EEUU e Israel y falsear las mínimas reglas de la guerra ¿Quién garantiza a aquellos países que uno de esos misiles con cabeza nuclear no se dirigirá hacia ellos?

Y, es más, si EEUU y/o Israel abre el melón de las bombas nucleares ¿Qué impide al resto usarlas también en un momento dado?

Abrir el melón de un ataque nuclear es demasiado arriesgado y peligroso, también para quien las lance.

Porque, si ya todo vale...
#36 Tronchador.
#30 Entiendo (no tengo ni puta idea) que eso sería en caso de lanzar un ICBM desde el propio suelo de EEUU, pero teniendo la flota "justo en frente" de la costa iraní no se yo si ni siquiera les saltarían las alarmas, despega un B2 desde Israel, lanza el paquete, y para cuando China y Rusia se den cuenta el hongo ya se ha disipado.
PD. Ni puta idea tengo, esto es como funciona en mi mente, lo mismo tienen satélites de detección de radioactividad capaces de detectar objetos voladores que la lleven, a saber.
Spirito
#36 El problema gordo no es desde donde se lance, sino que hagan uso de una bomba nuclear, incluso de poca potencia pero con capacidad de pulverizar en segundos una capital como Madrid, por ejemplo.

Es decir, si en un conflicto de poco calado en sí pese a todo, además provocado por EEUU (puesto que sin apoyo de EEUU, Israel no puede contra Irán) iniciado además cuando había negociaciones que se ha pasado EEUU por el arco del triunfo, en una guerra que cabe la posibilidad de parar aún, EEUU o…   » ver todo el comentario
#39 HangTheRich
#30 ya te digo que a Trump esto que comentas se la trae al pairo
#35 capa5
#3 Y Putin encantado de que usen armamento nuclear en Irán y no pase nada. Puertas abiertas entonces a su uso en Ucrania.
Verdaderofalso
Merece otro premio FIFA de la Paz
#22 Grahml
#4 Mínimo 10 premios FIFA más y 2 Nobel de la Paz.
MiguelDeUnamano
#4 Claramente insuficiente, también aprovecharán para darle la "bota de oro" del mundial.
pip
Que no pase ni un día sin una amenaza del gilipollas este.
#11 user31
""The art of the deal""  media
karakol
Si para tapar los archivos Trump - Epstein tiene que usar armas nucleares es que tiene mucho que tapar.
#27 candonga1
Apuntárosla:

Está pensando en usar bombas de neutrones.
Spirito
Se ve que los capitalistas ya deben tener preparados y bien pertrechados sus búnkers para aguantar ellos, sus hijos, amigos y miles de sirvientes útiles (médicos, ingenieros, científicos, seguridad...) varios años bajo tierra a todo confort.

No sé, o lo anterior o es otra zanahoridad del Zanahorio. :popcorn:
#42 amusgada
#41 home, lo mejor lo mejor no sé, pero que tiene voces en su cabeza diciéndole "thanks mr. president" mientras san zumbao toas las bases en satrapías del golfo pérsico sin que USA les defendiera tiene su guasa. 1984 se queda corto pa eso de la guerra es la paz, la esclavitud es la libertad y el doblepensar, la ottia. Y ahora ya no tienen los 2 minutos de odio a Khamenei (senior)
#23 amusgada
leer a Naranjito en TruthSocial es como entrar en una dimensión paralela de estupidez.

Mientras... "Iran: *strikes several US Bases in 7 Arab countries for 7 days, destroying vital radars. none of the countries retaliate. Iran says the punishment for them is over, unless more US attacks come from their land.*

Trump: "Iran has surrendered to the Gulf Arab Countries.""

A too esto el USSAbraham Lincoln de marras ya está a 350 km de Irán. Hace ná que han dicho los iraníes que están encantados de que haya escoltas americanas por el estrecho :popcorn: :popcorn:  media
#41 HangTheRich
#23 lo mejor es que firma todos sus posts como president donald j trump
oceanon3d
Yo apuesto por un nuke ...le gusta ser eso del primero en Wikipedia desde la guerra mundial. No es una zona altamente poblada pero en alguna instalación mas apartada.

Preparaos para mañana ...

Bonus; el PP buscando un escondrijo debajo de la tierra para no dar maS vergüenza y el Perro ungido portavoz mundial de NO A LA GUERRA.
#34 Tiranoc
Quieren una democratización rápida.
#19 AlexGuevara
Naranjito cada vez peor de su demencia, si nadie le para los pies este trozo de mierda nos lleva con él a la tumba
