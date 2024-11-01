Trump amenaza a Irán con un “golpe muy duro” este sábado: “Barajamos la destrucción total”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de publicar en la red social Truth Social que “Irán será castigado muy duramente hoy”. El presidente ha expuesto que Irán se había “disculpado” y “rendido ante sus vecinos” al anunciar que suspendía los bombardeos contra los países colindantes que comparten bases militares con Estados Unidos e Israel.
EEUU se está planteando asesinar 90 millones de personas.
Muy majo el faro de occidente.
El nuevo "Eje" del mal del siglo XXI
No me extrañaría ni lo mas mínimo
Entre otras cosas porque EEUU no puede garantizar que escondidas en algunas de sus grandes ciudades (o muy cerca) haya ya bombas nucleares preparadas para detonar.
Lo que más ocupa de un misil con cabeza nuclear es el combustible y mecanismo para ser lanzado, pero la cabeza nuclear en sí, que es la que provoca el desastre bestial, es bastante pequeña.
Una bomba nuclear media cabe perfectamente en una simple furgoneta, en un camión mediano, en un contenedor, en un pequeño barco, en un helicóptero, en un piso franco, en un túnel cualquiera, etc...
Ni que decir tiene, que eso provocaría una escalada mundial que no quiero ni imaginar.
Cabe esa posibilidad y, ciertamente, destruiría una capital como Teherán con millones de personas pulverizadas en segundos. Ok, es posible y tremendo.
Pero eso abriría un escenario bastante jodido porque ¿Quién garantiza a Rusia y China, por ejemplo, que bajo sus grandes capitales (o muy cerca de ellas) no haya también cabezas nucleares preparadas para detonar?
El escenario, además de dantesco, creo que ahora inimaginable, se le podría ir totalmente de las manos a EEUU y, por supuesto, al chihuahua de Israel.
Porque la externa ya no la pueden encarrilar y,cuanto más profundicen en la violencia y la destrucción ,más perdida la tendrán.
Realmente no sé qué van a hacer más allá de matar a civiles indiscriminadamente con una bomba nuclear, porque las capacidades militares de Irán parecen estar bajo tierra, ahí necesitan bombas de penetración. Igual es a eso a lo que se refieren.
La invasión terrestre la veo imposible. Y sería la tumba de muchos militares estadounidenses.
Tendrían que avisar previamente a Rusia, China, Corea del Norte... que van a lanzar uno o varios misiles con cabeza nuclear porque, dada la poca palabra y credibilidad, dado el cinismo de EEUU e Israel y falsear las mínimas reglas de la guerra ¿Quién garantiza a aquellos países que uno de esos misiles con cabeza nuclear no se dirigirá hacia ellos?
Y, es más, si EEUU y/o Israel abre el melón de las bombas nucleares ¿Qué impide al resto usarlas también en un momento dado?
Abrir el melón de un ataque nuclear es demasiado arriesgado y peligroso, también para quien las lance.
Porque, si ya todo vale...
PD. Ni puta idea tengo, esto es como funciona en mi mente, lo mismo tienen satélites de detección de radioactividad capaces de detectar objetos voladores que la lleven, a saber.
Es decir, si en un conflicto de poco calado en sí pese a todo, además provocado por EEUU (puesto que sin apoyo de EEUU, Israel no puede contra Irán) iniciado además cuando había negociaciones que se ha pasado EEUU por el arco del triunfo, en una guerra que cabe la posibilidad de parar aún, EEUU o… » ver todo el comentario
Está pensando en usar bombas de neutrones.
No sé, o lo anterior o es otra zanahoridad del Zanahorio.
Mientras... "Iran: *strikes several US Bases in 7 Arab countries for 7 days, destroying vital radars. none of the countries retaliate. Iran says the punishment for them is over, unless more US attacks come from their land.*
Trump: "Iran has surrendered to the Gulf Arab Countries.""
A too esto el USSAbraham Lincoln de marras ya está a 350 km de Irán. Hace ná que han dicho los iraníes que están encantados de que haya escoltas americanas por el estrecho
Preparaos para mañana ...
Bonus; el PP buscando un escondrijo debajo de la tierra para no dar maS vergüenza y el Perro ungido portavoz mundial de NO A LA GUERRA.