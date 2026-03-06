edición general
Un desliz mediático deja al descubierto la falsa bandera de la República de Azerbaiyán contra Irán (inglés)

Nuevas pruebas revelan que el ataque con drones orquestado por la República de Azerbaiyán contra su propio aeropuerto de Najicheván fue una operación de bandera falsa, probablemente coordinada con actores externos para implicar a Irán. Un grave error mediático de Baku TV, cadena de televisión estatal azerbaiyana, confirmó inadvertidamente que los drones utilizados en el ataque eran de fabricación nacional. Las imágenes de alta resolución de los restos de los drones, emitidas en directo, mostraban claramente la frase azerbaiyana «İstehsalat Birl

22 comentarios
Rayder #2 Rayder
Azerbaiyán ya está moviendo tropas de combate a la frontera con Irán y es ahora mismo el único actor de la zona que parece querer ayudar a la coalición Epstein, esperemos que no lo haga.
carakola #3 carakola
#2 Relacionada: www.bbc.com/news/articles/c1e9qpy90g3o
"Azerbaiyán ha anunciado que retirará a su personal diplomático de Irán tras acusar a este país de lanzar cuatro drones a través de la frontera hacia el enclave azerbaiyano de Najicheván.

La terminal del aeropuerto fue alcanzada, un dron explotó cerca de una escuela, hiriendo a civiles, y otro dron fue derribado, mientras la guerra en Oriente Medio se extendía más allá de la frontera norte de Irán.

El presidente de…   » ver todo el comentario
Heni #4 Heni *
#2 y #3 Es más complejo, su actual dictador salió en la TV ese mismo día corriendo para quitarle hierro al asunto y confirmando que no estaban ni iban entrar en guerra con Irán, la única medida que hizo estos día fué reforzar la frontera pero muchos analistas creen que para evitar, o limitar, la llegada de refugiados al país (Recordemos que Azerbayán tiene 10M e Irán 93M), por el tipo de tropas que movieron (infantería ligera y similar, no unidades de tanques ni artillería)

Alguien quiere…   » ver todo el comentario
#10 solojavi
#2 Si Azerbaiyán está dispuesta a poner la carne, no tardarán en poner en funcionamiento la picadora :'(
Cantro #13 Cantro
#10 No están dispuestos porque los armenios querrán recuperar lo perdido hace un par de años
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Cuando se monta una guerra todos los hijosdeputa van a ver que se puede sacar. Aquí, con la guerra civil española, deberíamos saberlo bien.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
¡Los polacos han atacado la radio de Gleiwitz!
¡Los españoles han hundido el Maine!
#8 elBerzas *
#5 ¡Los iraníes han atacado Chipre!
6 K 73
millanin #21 millanin
#5 el incidente del golfo de Tonkín.
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Azerbaiyán y EE.UU. estrechan lazos con la firma de un documento de asociación estratégica (feb 2026)
www.swissinfo.ch/spa/azerbaiyán-y-ee.uu.-estrechan-lazos-con-la-firma
Supercinexin #11 Supercinexin
Ni cotizaba.

Y la de mentiras que nos habremos tragado todos sobre Irán antes de la guerra.
arturios #14 arturios
Falsa bandera, falsa bandera... pero que mal pensados, que sean drones azerbaiyanos es circunstancial, ha sido Iran y el que diga lo contrario es un miserable.
Sadalsuud #9 Sadalsuud
Irán mato a manolete y se comió mis deberes, es ya lo poco que les falta para hacer el mayor de los ridículos y dejar claro la clase de hdlgp e hipócritas que son estos sionazis y sus marionetas los gunsanos.
Gry #6 Gry
Aficionados... Deberían haber dejado que se encargasen los americanos o los israelíes que son unos profesionales en eso. :-P
tricionide #16 tricionide
pues igual que la refineria saudi y la base de chipre, es la forma de actuar de los gringos y judios, les esta superando la situacion,
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Estos tios tienen detras a Erdogan
Veelicus #12 Veelicus
El amo ha mandado atacar Iran y quizas lo hagan, seguramente les dejen luego quedarse con el territorio que conquisten, si es que lo hacen.
Ayer escuche tambien que EAU esta pensando en atacar el estrecho de Ormuz para quedarse con las islas que hay alli, segun parece tienen reivinidaciones historicas sobre esas islas y tambien les habrian dado el visto bueno a quedarse con ellas
pitercio #15 pitercio
#12 como Islandia, que tenía un acuerdo firmado con EEUU reconocimiento su propiedad total de Groenlandia.
#18 elBerzas
#15 Será Dinamarca, no?
pitercio #20 pitercio
#18 correcto. Gracias caballero.
KLKManin #22 KLKManin
¿Quién puede creer a alguien que ha destruido 17 colegios con niños dentro?
#19 retoqueteate
Ya estaba confirmado por UK que la procedencia del dron no era de Irán.
