Nuevas pruebas revelan que el ataque con drones orquestado por la República de Azerbaiyán contra su propio aeropuerto de Najicheván fue una operación de bandera falsa, probablemente coordinada con actores externos para implicar a Irán. Un grave error mediático de Baku TV, cadena de televisión estatal azerbaiyana, confirmó inadvertidamente que los drones utilizados en el ataque eran de fabricación nacional. Las imágenes de alta resolución de los restos de los drones, emitidas en directo, mostraban claramente la frase azerbaiyana «İstehsalat Birl
"Azerbaiyán ha anunciado que retirará a su personal diplomático de Irán tras acusar a este país de lanzar cuatro drones a través de la frontera hacia el enclave azerbaiyano de Najicheván.
La terminal del aeropuerto fue alcanzada, un dron explotó cerca de una escuela, hiriendo a civiles, y otro dron fue derribado, mientras la guerra en Oriente Medio se extendía más allá de la frontera norte de Irán.
¡Los españoles han hundido el Maine!
www.swissinfo.ch/spa/azerbaiyán-y-ee.uu.-estrechan-lazos-con-la-firma
Y la de mentiras que nos habremos tragado todos sobre Irán antes de la guerra.
Ayer escuche tambien que EAU esta pensando en atacar el estrecho de Ormuz para quedarse con las islas que hay alli, segun parece tienen reivinidaciones historicas sobre esas islas y tambien les habrian dado el visto bueno a quedarse con ellas