Nuevas pruebas revelan que el ataque con drones orquestado por la República de Azerbaiyán contra su propio aeropuerto de Najicheván fue una operación de bandera falsa, probablemente coordinada con actores externos para implicar a Irán. Un grave error mediático de Baku TV, cadena de televisión estatal azerbaiyana, confirmó inadvertidamente que los drones utilizados en el ataque eran de fabricación nacional. Las imágenes de alta resolución de los restos de los drones, emitidas en directo, mostraban claramente la frase azerbaiyana «İstehsalat Birl