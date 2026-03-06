edición general
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez

El 68,2% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Sólo el 23,2% está bastante o muy de acuerdo con ella. Los votantes de VOX son los únicos que respaldan, con un 53%, esta guerra. El 57% de los ciudadanos respalda la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 21,4% la considera mala o muy mala y un 14,3%, regular.

JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Poco me parece
ElmaEscobar #9 ElmaEscobar
#1 Con la propaganda que hay hoy en día no me parece una mala cifra. Luego hay mucha gente que lo apoya que sus razones son pura cobardía y egoísmo, la mayoría que voy oyendo por ahí es por que el matón de usa tome represalias o porque nos vayan a subir más los precios.
Mesto #2 Mesto *
Si la inmensa mayoría de españoles está a favor de las decisiones de Sánchez y el CIS lo pone siempre de ganador por qué no convoca elecciones para gobernar en solitario y poder aprobar presupuestos sin depender de Junts?
lonnegan #4 lonnegan
#2 La pregunta es tan tonta que ofende
#5 Nouveau
#2 discrepo totalmente. Mi círculo de amistades es de ideologías muy diversas y en muchas ocasiones amigos metidos en el PSC critican negativamente decisiones que toma el gobierno de PSOS y en otras incluso gente de derechas está a favor.

Cuando la gente actúa bien hay que reconocerlo. Cuando lo hacen mal también. Defiendas o no el mismo color político.
JoseRvValjean #7 JoseRvValjean *
#2 Yo ahora convocaría elecciones, pondría en la tesitura de elegir entre los lamebotas come ojetes de la oposición o continuar con la decisión adoptada, es absolutamente trascendental, queremos ser lacayos de un régimen liderado por un criminal demente anaranjado o queremos ser libres y luchar bajo el paraguas de la legalidad de Europa y del resto de instituciones internacionales. Votar por los lamebotas comeojetes es votar indignidad y esclavitud, es un momento trascendental y así expondría mi campaña. También te digo si convoca elecciones ahora los mismos que la demandan le acusarían de electoralismo, es lo que tenemos la peor oposición y la basura derechista más asquerosa del mundo occidental.
lonnegan #8 lonnegan
#7 Convocar elecciones exige unos plazos y para cuando se celebrasen esta oleada favorable a Sánchez ya habría pasado
Andreham #10 Andreham
#2 A mi personalmente no me parece muy democrático que un partido proponga elecciones cuando "va ganando" electoralmente, pero qué sabré yo, que soy un puto zurdo.
ipanies #3 ipanies
Ojo Perro!! Es una trampa!!! Te van a presentar encuestas diciendo que toda España te apoya y te seguiría hasta la muerte como líder supremo, menos los cuatro descerebrados de Vox, para que convoques elecciones anticipadas!!!!
No hagas caso y sigue allí agarrado con el gobierno paralizado y sin presupuestos!!! Es lo que mejor le va a España, que los políticos no tengáis presupuestos con el que mangonear ;) :troll:
#6 capitan.meneito
La mayoría menos Aznar y Feijoo.
Robus #11 Robus
Los de derechas deben estar "encantados" con la propaganda que le estan haciendo a Pedro Sanchez a nivel internacional! :-D

Y ya me veo otro squetch de "la muerte" en el Polònia... xD
menéame