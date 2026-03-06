La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez

El 68,2% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Sólo el 23,2% está bastante o muy de acuerdo con ella. Los votantes de VOX son los únicos que respaldan, con un 53%, esta guerra. El 57% de los ciudadanos respalda la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 21,4% la considera mala o muy mala y un 14,3%, regular.