La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez

El 68,2% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Sólo el 23,2% está bastante o muy de acuerdo con ella. Los votantes de VOX son los únicos que respaldan, con un 53%, esta guerra. El 57% de los ciudadanos respalda la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 21,4% la considera mala o muy mala y un 14,3%, regular.
| etiquetas: encuesta , irán , gobierno , sánchez
Cuando la gente actúa bien hay que reconocerlo. Cuando lo hacen mal también. Defiendas o no el mismo color político.
No hagas caso y sigue allí agarrado con el gobierno paralizado y sin presupuestos!!! Es lo que mejor le va a España, que los políticos no tengáis presupuestos con el que mangonear
Y ya me veo otro squetch de "la muerte" en el Polònia...