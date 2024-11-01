edición general
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"

Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"

"Alfonso Lázaro y Raúl García, miembros de la compañía Títeres desde Abajo, fueron detenidos hace una década en Madrid cuando representaban La bruja y don Cristóbal. Acusados de enaltecimiento del terrorismo, los encarcelaron durante cinco días. Meses después, un juez de la Audiencia Nacional archivó la causa. Con motivo de su décimo aniversario, los titiriteros salen de gira con la misma obra, programada en su día por el Ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena. Según Alfonso Lázaro, el caso fue utilizado política y mediáticamente para "atac

titiriteros , lawfare , podemos , carmena , ignominia
Comentarios destacados:      
#1 Murciegalo
Una verguenza que la sociedad española se comió sin rechistar.
26 K 237
Cehona #2 Cehona
#1 Estaba cara la gasolina
2 K 42
#3 muerola
#1 la primera de todas Carmena , cuyo comportamiento fue lamentable
10 K 92
#9 Murciegalo
#3 sacto, ya teníamos que habernos imaginado entonces la traición que vino después
2 K 22
kumo #12 kumo *
#3 Es que fue su ayuntamiento el que hizo todo, pero a la gente parece que se le olvida.

BTW, no sería Más Madrid y no Podemos?
1 K 20
#19 Peter086
#3 Pues no recuerdo a nadie quejarse de los 4000 milliones que quitó de deuda al ayuntamiento.

No gusta hablar de eso porque deja en evidencia el mamoneo de otros.

Es más, parecería que la derecha hubiese olvidado por completo a Carmena.... no quieren ni mencionarla.
0 K 7
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 No, hubo gente que protestó. Lo flipante es que haya tanto subnormal que creyese de verdad que se trataba de apología del terrorismo, bueno, también puede ser simplemente maldad.
17 K 163
#7 juanac
#4 Revivir a ETA siempre le ha dado buen rédito a la derecha, que estaría encantada de que la banda siguiese existiendo. Y le jodió que fuese el PSOE quien lograse librarnos de esa lacra tras las negociaciones fallidas de Aznar con el movimiento vasco de liberación.
2 K 19
DonNadieSoy #5 DonNadieSoy
#1 y las que nos quedan por ver...y algunos tragar.
0 K 10
Autarca #14 Autarca *
#1 La propaganda saca esta absurdez en portada, y la deja ahí durante días y días, y esta absurdez pasa a ser el tema principal de conversación

También lo fue en menéame
3 K 39
ipanies #8 ipanies
La organización delictiva utilizó ilegalmente todos los estamentos del estado para mantenerse en el poder y al final le tuvieron que hacer una moción de censura a las bravas... Pero luego el PxxE y el resto de la derecha no tuvieron huevos de presionar para su ilegalización. De aquellos polvos, estás vergüenzas que tenemos que soportar día si y día también.
Ilegalización del PP ya!!!!!!!
5 K 38
#6 candonga1
Se ponen los jueces que se ponen (en este caso un policía) y se obtienen los resultados que se obtienen.
2 K 26
manbobi #13 manbobi *
Fue uno de los primeros ejemplos de la expansión por España de la represión que existió durante años al "entorno de ETA" una vez ésta desapareció.
El lawfare no se inventó contra Podemos.
2 K 25
Quel #10 Quel
Fue surrealista ...

Supongo que con los años, algunas de las cosas que vemos hoy en día, sonarán igual de absurdas.
2 K 15
samuelCan #11 samuelCan
#10 hoy saldría Pablo motos a defenderles, ya no se puede hacer chistes de nada.
1 K 12
warheart #17 warheart
#11 el "ya no se puede hacer chistes de nada" sólo lo aplican cuando alguien hace humor sobre inmigrantes, gangosos o mujeres y le dicen "vaya mierda de chiste". Sobre ETA (que ni eso, además) cambian el discurso por "si te hubieran puesto una bomba seguro que no hacías chistes".
0 K 6
Equidislate #15 Equidislate
Aquello fue tremendo, y uno de los comienzos del ataque combinado que ahora dominan perfectamente. Pata mediática, política y judicial trabajando al unísono para dañar a Carmena, y sin escrúpulos, hundir a estos dos chavales de paso.

Carmena tampoco recuerdo que se portase demasiado bien con ellos, pero ya era muy mayor, demasiado que aguantaba el acoso derechista a su edad.
1 K 12
#18 AGlC *
Pero recordad amiguitos, que es ahora con la Dictadura SocialComunista de Perro Sanxe, cuando no se puede decir nadita de nada.
0 K 7
MonoMico #16 MonoMico
Los delitos son lo que tienen... que están castigados.
1 K 6

