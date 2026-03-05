Meloni rompe cinco días de silencio sobre el ataque a Irán y aclara: “No estamos en guerra y no queremos entrar”

La líder italiana ha estado desaparecida toda la semana, consciente de la impopularidad de la operación en su país, y su nexo privilegiado con Trump se ha evaporado. Tampoco dejará a Estados Unidos usar sus bases. Ha sido un poco sorprendente porque se suponía, o eso vendía ella, que Giorgia Meloni era la gran conexión entre EE UU y la UE, puente entre ambas orillas y la persona de más confianza de Donald Trump en Europa. Pero a la hora de la verdad la primera ministra italiana parece que no pinta mucho.
A ver si va a pasar... que de tanto berrinchear... y liarla como un bocachanchla (recordad las tarifas a Italia)... Le acabó tocando los cojones a todos los que eran sus amigos.. Y como han visto que se tambalea... Le estan empujando un poquitin a ver si cae...
Ahhhh la plancha
Hemos entrado en un punto en el que los amigos de mis amigos ya no son mis amigos y el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo. Y esto está dejando con el culo al aire a los que defendían las posturas más extremas.
Entiéndase por la mayor parte a más del 90% de la población y me quedo corto.
Meloni no ha dicho realmente nada, pero en este caso no decir nada es mejor que lo que han hecho otros dirigentes europeos.
Y realmente no he visto la noticia de lo de Irlanda, solo declaraciones posteriores al respecto.
a ver si se suman algunos. Esta ha optado por algo sensato ... callar y ver qué van diciendo los demás
Meloni: "El portavoz español afirmó ayer que existe un acuerdo bilateral y que no se utilizarán las bases fuera de él. Esto también se aplica a nosotros"
Entrevistador: En Italia, contamos con tres bases militares otorgadas a los estadounidenses en virtud de acuerdos de 1954 que se han actualizado constantemente.
Meloni: "Existen autorizaciones técnicas, cuando hablamos claramente de logística y de las
Pobre Abascal
Ahora a ver que sacan sus lamepollas del ABC, La Razón, el imundo, la fotocopista Ana rosa, la plastificada, etc.