Meloni rompe cinco días de silencio sobre el ataque a Irán y aclara: “No estamos en guerra y no queremos entrar”

La líder italiana ha estado desaparecida toda la semana, consciente de la impopularidad de la operación en su país, y su nexo privilegiado con Trump se ha evaporado. Tampoco dejará a Estados Unidos usar sus bases. Ha sido un poco sorprendente porque se suponía, o eso vendía ella, que Giorgia Meloni era la gran conexión entre EE UU y la UE, puente entre ambas orillas y la persona de más confianza de Donald Trump en Europa. Pero a la hora de la verdad la primera ministra italiana parece que no pinta mucho.