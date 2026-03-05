edición general
Meloni rompe cinco días de silencio sobre el ataque a Irán y aclara: “No estamos en guerra y no queremos entrar”

La líder italiana ha estado desaparecida toda la semana, consciente de la impopularidad de la operación en su país, y su nexo privilegiado con Trump se ha evaporado. Tampoco dejará a Estados Unidos usar sus bases. Ha sido un poco sorprendente porque se suponía, o eso vendía ella, que Giorgia Meloni era la gran conexión entre EE UU y la UE, puente entre ambas orillas y la persona de más confianza de Donald Trump en Europa. Pero a la hora de la verdad la primera ministra italiana parece que no pinta mucho.

antesdarle #6 antesdarle
Me encanta que todo el mundo le esté dando con la puerta en las narices a la zanahoria, que le pida las bases a su amigo Putin
skaworld #11 skaworld
Uhhhhhmmmm me se de un anaranjado tocinete al que le estan haciendo la cama...

A ver si va a pasar... que de tanto berrinchear... y liarla como un bocachanchla (recordad las tarifas a Italia)... Le acabó tocando los cojones a todos los que eran sus amigos.. Y como han visto que se tambalea... Le estan empujando un poquitin a ver si cae...

Ahhhh la plancha  media
#1 Suleiman
Ahora vas y hablas con Feijoo...
Cantro #7 Cantro
#1 una vez más, nuestros inspirados líderes opositores han vuelto a meter la pata
josde #12 josde
#7 Alguna vez no lo hacen ?.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
No le va a gustar a Musk-Trump
wachington #10 wachington
#2 Ni al Abascal.

Hemos entrado en un punto en el que los amigos de mis amigos ya no son mis amigos y el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo. Y esto está dejando con el culo al aire a los que defendían las posturas más extremas.
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#10 al final los neonazis de NN van a tener razón y todo xD
wachington #18 wachington
#13 Esta no la vio venir nadie, la falange (no se cual de ellas) también está con Sánchez en esto y en contra de los traidores, según dicen ellos, de Feijoo y Abascal
traviesvs_maximvs #19 traviesvs_maximvs
#18 segun dicen ellos y según digo yo. El PP y VOX son organizaciones traidoras a la soberanía nacional y a los intereses de la mayor parte de españoles.
wachington #20 wachington
#19 Solo hay que ver lo que votan en el parlamento PP y VOX para saber que van contra los intereses de la mayor parte de los españoles.
Entiéndase por la mayor parte a más del 90% de la población y me quedo corto.
#22 MADMax2 *
#14 En las bases de oriente. De todas formas el que "salga a defender" las declaraciones de Sánchez ya es un paso que muchos no han dado.
Meloni no ha dicho realmente nada, pero en este caso no decir nada es mejor que lo que han hecho otros dirigentes europeos.
Y realmente no he visto la noticia de lo de Irlanda, solo declaraciones posteriores al respecto.
#3 MADMax2
De momento solo va españa, irlanda y francia, no?
www.meneame.net/story/macron-respalda-espana-declara-ilegales-ataques-

a ver si se suman algunos. Esta ha optado por algo sensato ... callar y ver qué van diciendo los demás
josde #14 josde
#3 Francia ya ha dado marcha atrás y si permite a los aviones de EEUU que usen sus bases.
YoSoyTuPadre #17 YoSoyTuPadre *
Respuestas de Meloni en RTL:

[...]
Meloni: "El portavoz español afirmó ayer que existe un acuerdo bilateral y que no se utilizarán las bases fuera de él. Esto también se aplica a nosotros"

Entrevistador: En Italia, contamos con tres bases militares otorgadas a los estadounidenses en virtud de acuerdos de 1954 que se han actualizado constantemente.

Meloni: "Existen autorizaciones técnicas, cuando hablamos claramente de logística y de las

Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
El Perro habla y la Meloni lo asimila y lo acata [fin de la cita]
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Meloni escudera de Sanchez

Pobre Abascal
#16 Eukherio
Qué curioso que sea difícil venderle a la ciudadanía las bondades de entrar en una guerra que han empezado otros y que a ti no te aporta nada.
Findeton #15 Findeton
Posición razonable desde una derecha mínimamente liberal.
#8 Forestalx
A ver qué pasa con la base de Aviano
KLKManin #9 KLKManin
Me parece un posicionamiento razonable.
#21 bibubibu
Voxquimanos y pepesunis con ardor de estómago al ver al perro con los apoyos de otros países de la UE en este tema.

Ahora a ver que sacan sus lamepollas del ABC, La Razón, el imundo, la fotocopista Ana rosa, la plastificada, etc.
