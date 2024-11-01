edición general
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]

El presidente de Francia se ha unido a España para condenar los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, calificándolos de ilegales. En un discurso televisado el martes por la noche, Emmanuel Macron declaró que los ataques estaban "fuera de los límites del derecho internacional".

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Bueno, esta vez la veleta sopla a favor nuestro .. porque Macrón da más bandazos que un ciclista con parkinson.
efectogamonal #1 efectogamonal
Donde dije digo digo Diego {0x1f525}
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
¿Pero este no había enviado al Charles de Gaulle a la zona ?
#7 capitan.meneito
#2 sí, pero hoy no, mañaaaana
jm22381 #9 jm22381
#2 Al Mediterráneo a proteger Chipre que es UE. Para una cosa que hacen bien los franceses no les vamos también a criticar.
#5 luckyy
voy a cortocircuitar con los líderes neoliberales europeos!!
pitercio #6 pitercio
Le habrán dicho que no va a pillar contratos, que ya están repartidas las parcelas.
#11 MenéameApesta
Hombre, es que si no lo hace la Unión Europa estaría finiquitada y pasaría a la historia como un sátrapa. Por otro lado en Francia tanto el frente nacional como la Francia Insumisa son antiamericanos, sería un suicidio político. Aunque las palabras de Macron diciéndole a Trump que podían hacer grandes cosas en Irán dejan claro que si dice esto es porque no tiene otra opción.
#10 fremen11
Pero ha dicho si nos va a incluir en los países a los que va a dar cobertura nucelar??
oceanon3d #8 oceanon3d *
Y el hdp alemán/nazi riéndose cuando estaba con Trump y este amenazaba a España.

Hay que hacer una tasa de "Hijo de puta" para determinarnos turistas ... los alemanes primeros en la lista ... y si no quieren venir a Canarias que se vayan a oriente medio que también hace sol y si les cae un pepino de 500k encima que se jodan.

"NO A LA GUERRA"
