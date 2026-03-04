edición general
Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump

"Le he trasladado nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, espera la misma solidaridad que España ha tenido por ejemplo con Dinamarca cuando ha habido amenazas arancelarias por los deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlandia. O la solidaridad que expresa España con los países del flanco este", ha expresado este miércoles el ministro. "No me imagino a Merkel o Scholz con unas declaraciones de ese tipo."

calde #2 calde
No apoyaron a las víctimas de un genocidio retransmitido en directo durante 2 años, van a preocuparse por la posible sanción económica a España? ¬¬
41 K 356
#33 Perrota
#2 Es que los alemanes son mucho de genocidios. No llevan dentro el posicionarse en contra.
1 K 17
Mangione #4 Mangione *
Yo habría sido menos diplomático, le habría mandado esto a Mertz y compañía:  media
23 K 217
GanaderiaCuantica #18 GanaderiaCuantica
#4 pero haría falta un “motherf*****s” al final para que lo entiendan.
Así como está se quedarían confundidos pensando “no te entiendo, si hacemos eso, morimos”
1 K 18
security_incident #26 security_incident
#18 en este caso sería más preciso utilizar el término childrenfuckers
3 K 46
GuerraEsPaz #19 GuerraEsPaz *
#4 hubiera sido mas explicito en decirles que estan apoyando a sus aprendices con el genocidio israeli en gaza y el blitzkrieg estadounidense en iran y venezuela
1 K 16
#1 Mesopotámico
Para lo que han quedado alemania y los alemanes, vaya pais de putas sin moral, que puto asco de gente, de dirigentes. Son como franceses pero de más arriba
21 K 131
#17 Takeshi_Kovacs
#1 Es miedo.
Tienen miedo a las represalias de EE.UU. No es que estén a favor de la intervención de Israel sobre Irán, es que tienen miedo de qué puede hacerles EE.UU. si no dan su apoyo.
Para mi, eso es un gobierno débil que no está a la altura de un país como Alemania.
14 K 105
security_incident #21 security_incident
#17 Pues peor. Además de asquerosas putas sin moral (con perdón de las putas) , cobardes de mierda.
2 K 33
#32 GSaturos
#17 Ya vimos lo que pasó con el Nordstream.
7 K 68
sotillo #38 sotillo
#1 Y tiene mucha razón cuando dice “No me imagino a Merkel o Scholz con unas declaraciones de ese tipo." Como ha caído Alemania desde Merkel y no soy fan de ella
5 K 43
#42 burgerconqueso
#1 en defensa de muchos alemanes, si leo los comentarios de muchos medios alemanes, un 70%-80% alaba el que Espana no sea el títere de EEUU. Pero tienen un cobarde de presidente
3 K 28
#6 Pivorexico
Alguna relación con Jeffrey Epstein ?, tampoco nos íbamos a llevar ninguna sorpresa .
9 K 119
oceanon3d #8 oceanon3d *
#6 Con ese no pederasta se pero en su familia han habido nazis de los gordos y descendiente de ellos es ...de los malos de cojones. Y ya sabe, algo se queda.

Y Kaja Kallas tres cuantos de los mismo ... a ver si creéis que es una casualidad.

Los malos van ganado chicos ...
4 K 28
capitansevilla #22 capitansevilla *
#6 Imagino que es más por su pasado, que les hace totalmente incapaces de oponerse a nada de lo que hagan los judíos ahora (aunque sea otro genocidio). Obviamente, también habrá profundos intereses económicos con EEUU e Israel
0 K 9
#7 laruladelnorte *
Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por intereses electorales
El líder del PP critica la política exterior de Sánchez y dice que hoy España es "menos segura, menos estable"
Feijóo recuerda que Irán no respeta los derechos humanos: "Cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor"

Pues que quieres que te diga...a mí me causa más asombro que este lamecús hable de tiranos sin nombrar a Netanyahu ni a Trump.
11 K 88
oceanon3d #10 oceanon3d *
#7 Los enemigos numero 1 de la humanidad son Trump y el sionista genocida ... lo diga Agmenon, su porquero o el mierda seca ese que no gobierna porque no quiere.
3 K 37
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Se supone entonces que ellos te tienen que autorizar para usar sus armas (que has comprado y están en tu territorio) pero no les parece bien que limitemos lo que pueden hacer ellos en sus bases en nuestro territorio. Es así,no?
5 K 60
el_Tupac #12 el_Tupac
#3 Si, es así. No es una relación de igualdad, sino de vasallaje.
5 K 49
#11 hdptest001
En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el Ministro.

Y me parece muy representativo del problema que tenemos en Europa. Somos países históricamente enemigos, se creó la Unión Europea como organismo supranacional con el que superar esa enemistad y evitar las guerras, pero seguimos siendo rivales, cada uno mira por lo suyo (que en muchas ocasiones es en detrimento de otro país miembro). En este caso ha sido una reacción vergonzosa por parte de Alemania y es de justicia que el Ministro lo remarque.

No obstante, que nadie se confunda. La solución para Europa es más integración y no menos, no debemos volver al pasado.
6 K 55
security_incident #27 security_incident
#11 Integrarme con eso? Estás loco?
0 K 20
BiRDo #35 BiRDo
#27 Consiste en hacerles ver que estamos en lo correcto y ellos se equivocan, no lanzarlos a los leones.
0 K 10
security_incident #37 security_incident
#35 Me la soplan. Esto no funciona en base a posicionamientos morales sino en base a intereses. Esta gente está podrida de pedofilia y sus intereses son hacer todo lo que sea necesario para que ciertas cosas no salgan a la luz. No quiero integrarme con esas zorras de pacotilla baratas y vendidas
0 K 20
mmlv #36 mmlv
Este sujeto se está cagando en todos los bonitos principios que inspiran la Unión Europea y que tanto les gusta invocar a las élites políticas europeas.
Su repertorio de felaciones y besos negros a Trump en el día de ayer fue antológico
1 K 37
bioibon #31 bioibon *
Simplemente, el hijo de la gran puta de Mertz de 2016 a 2020 fué presidente del consejo de supervisión de la firma yankee Blackrock. Antes trabajó 16 años en la firma lobista yankee Meyer Brown LLP. Utilizó el lema "Por una Alemania de la que podamos estar orgullosos nuevamente", casi idéntica a MAGA.

También ha publicado un libro titulado “Atrévete a ser más capitalista”

Eso es todo, señorías.
1 K 26
#15 tierramar
No es Alemania, la población alemana es antibelicista; es Merz que ha sido colocado por trump, Merz no es más que un titere al servicio de Trump y sus secuaces
1 K 23
#23 Onaj
#15 Siento decirlo así, pero Alemania es lo que sus ciudadanos voten.
1 K 22
#14 Suleiman
Creo que no puedo estar más de acuerdo. Esto no es una UE de verdad, si no vamos todos a una. Trump precisamente lo que quiere es petar la UE. Y por lo visto lo está consiguiendo.
1 K 19
#25 jriguera
#14 Trump puede intentar lo que quiera, el problema no es que lo intente, el problema es si dentro tenemos a gente que no hace nada.
0 K 6
Ka1900 #9 Ka1900
Alemania quiere vender más armamento en Europa. La guerra le viene muy bien. No me extraña en absoluto.
1 K 18
Imag0 #28 Imag0
Lo que están olvidando es que cuando EEUU amenaza a España está amenazando a toda Europa.
0 K 15
Battlestar #41 Battlestar
Albares debe de estar en la inopia. A ver, con la linea que lleva siguiendo Alemania desde el comienzo del genocidio en gaza, la sorpresa hubiera sido que la apoyara.
0 K 13
Pyrefox #44 Pyrefox
#41 que te crees que es tonto el hombre y no sabe lo que hay? esta haciendo lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer, con educación y diplomacia.
0 K 6
#20 Onaj
Alemania es el país que decidió firmar política energética con Rusia. Sí, Rusia, la que para burlarse de Merkel en televisión y en directo sacó los perrazos del presidente sabiendo que la señora les tiene fobia.

De esos polvos estos lodos.
0 K 12
#34 Perrota
Entre pederastas no se pisan la manguera.
0 K 10
#40 Forestalx
Vergonzoso lo de Alemania.
0 K 10
Ehorus #13 Ehorus
Creí que el aprendiz de hitler, hubiera entendido el modo de pensar alemán.. máxime como esta dirigiendo el cuerpo diplomático - pero se ve que aún le quedan lecciones que aprender.
0 K 10
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
mobbing al teuton en baleares, pues, que se den la misma buya la policia con los teutones que cuando pasa algo con los nacionales :popcorn: :troll:
0 K 8
Drebian #16 Drebian
#5 Que se haga lo mismo que hace Trump pero en nuestras islas, rubios blanquitos deportados
0 K 10
hazardum #29 hazardum
Ese es el problema de la UE, que comercialmente puede funcionar bien, pero ideológicamente son demasiados países distintos donde además hay muchos partidos políticos distintos, y a la hora de la verdad cada uno mira por su beneficio.

Por eso lo del ejercito europeo tampoco es una solución, porque nunca se pondrían de acuerdo.

El régimen de irán es una mierda, como pasa también en muchos países actualmente, pero los USA no pueden hacer de policía del mundo unilateralmente y hacer guerras solo para su beneficio y el de israel, y sin un plan para el país a posteriori, debería ser algo consensuado a nivel mundial si algún país necesitara ayuda real.
0 K 7
#30 pablogad
A este Merz le queda poco, hasta las próximas elecciones
0 K 6
Palas_Memeces #39 Palas_Memeces
Este no se acuerda de como reventaron a Grecia en 2015.
0 K 6
Delisioso #43 Delisioso
No comulgo con muchas de las formas y actuaciones del actual gobierno pero hay que admitir que, viendo el nivel del político medio, actualmente tenemos dos de los mejores ministros (al menos más capacitados) de la historia de España. Economía y exteriores.
0 K 6
kumo #24 kumo
Albares es lelo o se lo hace.
4 K -19

