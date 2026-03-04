Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump

"Le he trasladado nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, espera la misma solidaridad que España ha tenido por ejemplo con Dinamarca cuando ha habido amenazas arancelarias por los deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlandia. O la solidaridad que expresa España con los países del flanco este", ha expresado este miércoles el ministro. "No me imagino a Merkel o Scholz con unas declaraciones de ese tipo."