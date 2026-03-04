Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump

"Le he trasladado nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, espera la misma solidaridad que España ha tenido por ejemplo con Dinamarca cuando ha habido amenazas arancelarias por los deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlandia. O la solidaridad que expresa España con los países del flanco este", ha expresado este miércoles el ministro. "No me imagino a Merkel o Scholz con unas declaraciones de ese tipo."
Así como está se quedarían confundidos pensando “no te entiendo, si hacemos eso, morimos”
Tienen miedo a las represalias de EE.UU. No es que estén a favor de la intervención de Israel sobre Irán, es que tienen miedo de qué puede hacerles EE.UU. si no dan su apoyo.
Para mi, eso es un gobierno débil que no está a la altura de un país como Alemania.
Y Kaja Kallas tres cuantos de los mismo ... a ver si creéis que es una casualidad.
Los malos van ganado chicos ...
Pues que quieres que te diga...a mí me causa más asombro que este lamecús hable de tiranos sin nombrar a Netanyahu ni a Trump.
Y me parece muy representativo del problema que tenemos en Europa. Somos países históricamente enemigos, se creó la Unión Europea como organismo supranacional con el que superar esa enemistad y evitar las guerras, pero seguimos siendo rivales, cada uno mira por lo suyo (que en muchas ocasiones es en detrimento de otro país miembro). En este caso ha sido una reacción vergonzosa por parte de Alemania y es de justicia que el Ministro lo remarque.
No obstante, que nadie se confunda. La solución para Europa es más integración y no menos, no debemos volver al pasado.
Su repertorio de felaciones y besos negros a Trump en el día de ayer fue antológico
También ha publicado un libro titulado “Atrévete a ser más capitalista”
Eso es todo, señorías.
De esos polvos estos lodos.
Por eso lo del ejercito europeo tampoco es una solución, porque nunca se pondrían de acuerdo.
El régimen de irán es una mierda, como pasa también en muchos países actualmente, pero los USA no pueden hacer de policía del mundo unilateralmente y hacer guerras solo para su beneficio y el de israel, y sin un plan para el país a posteriori, debería ser algo consensuado a nivel mundial si algún país necesitara ayuda real.