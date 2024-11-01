edición general
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”

La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, la italiana Francesca Albanese, ha enviado un mensaje de apoyo a España en la red social X tras las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de cortar toda relación comercial con el país por la negativa del Gobierno de permitir el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota en su campaña militar contra Irán.

Supercinexin
Estamos en el lado correcto de la Historia.
30
AndresEl_Lanas
#1 nunca hubo duda de eso, y cada vez más gente se da cuenta de que hacerle la pelota a Trump no es lo correcto.
16
Asimismov
#2 ni tampoco tiene beneficios para los colaboradores, sólo son para él y sus amiguetes.
4
themarquesito
#1 Igual que Francesca Albanese
11
#6 soberao
#1 Estamos todavía, porque en cuanto lleguen el "relevo" vamos a estar con Feijoo Ayuso echándose una foto en las Azores al igual que pasó con el amigo Ansar. Supongo que Sánchez es consciente que le queda poco tiempo porque no le dan los números, pero ya veremos como cambia la postura de España cuando cojan el poder los Cristofachas llegando a lo Milei con "Afuera".
3
sotillo
#6 Ya se les cerró la puerta en las narices cuando ya miraban la despensa y ahora será igual y con más motivos
0
Supercinexin
#6 Quedan todavía un añito y pico para las elecciones y la Derechita global la está cagando a lo grande en todos los sectores.

Ahora han iniciado una guerra que se va a llevar por delante toda la economía,.con consecuencias devastadoras. Los españoles, mayoritariamente, NO quieren guerra y mucho menos para mierdas de aventuras de americanos y de sionistas. Y los cretinazos de Alberto y Santi, ambos, se han posicionado claramente a favor de la guerra. O sea, la gente sabe que en cuanto…   » ver todo el comentario
2
#19 soberao
#18 Pero no creo que España se vaya a librar de la barbarie de cabestros de ultraderecha que copa últimamente las listas electorales de los principales países del mundo.
0
#8 wictor69
#1 sin duda pero estoy un poco hasta las narices de vivir "momentos históricos" desde el 2020 esto es una carrera de obstáculos
0
sotillo
#8 Mejor vivirlos pero reconozco que no se cual es la alternativa, a la oposición no la veo ni capaz y mucho menos preparada para resolver ni un costipado
0
mandelbr0t
#1 En el futuro Trump será recordado como uno de los peores personaje que haya existido. Que hable en nuestra contra nos eleva. Muy orgulloso de nuestro gobierno.
3
josde
#9 Junto a Hitler y Netanyahu, son los mas asesinos de la historia moderna.
2
sotillo
#1 Si Feijoo tiene dudas que ponga las urnas
1
josde
#10 Si ya no quiso ser presidente, su oportunidad ha pasado, ni en su partido le creen ya.
1
josde
#1 Si Trump se cabrea es que si estamos.
1
#14 diablos_maiq
#1 y Trump en el de la histeria
0
security_incident
Los subnormales filogenocidas y filopederastas patrios van a perder las elecciones por no ser capaces de no comerle el culo a Trump
6
pitercio
Trump ha hecho bueno a Irán y ahora va a promocionar a Sánchez.
6
EldelaPepi
No, si al final voy a estar orgulloso de mi país y todo. :-)
1

