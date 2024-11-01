La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”

La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, la italiana Francesca Albanese, ha enviado un mensaje de apoyo a España en la red social X tras las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de cortar toda relación comercial con el país por la negativa del Gobierno de permitir el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota en su campaña militar contra Irán.