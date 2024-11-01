La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”

La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, la italiana Francesca Albanese, ha enviado un mensaje de apoyo a España en la red social X tras las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de cortar toda relación comercial con el país por la negativa del Gobierno de permitir el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota en su campaña militar contra Irán.
| etiquetas: francesca , albanese , apoya , españa , ante , amenazas , trump
FeijooAyuso echándose una foto en las Azores al igual que pasó con el amigo Ansar. Supongo que Sánchez es consciente que le queda poco tiempo porque no le dan los números, pero ya veremos como cambia la postura de España cuando cojan el poder los Cristofachas llegando a lo Milei con "Afuera".
Ahora han iniciado una guerra que se va a llevar por delante toda la economía,.con consecuencias devastadoras. Los españoles, mayoritariamente, NO quieren guerra y mucho menos para mierdas de aventuras de americanos y de sionistas. Y los cretinazos de Alberto y Santi, ambos, se han posicionado claramente a favor de la guerra. O sea, la gente sabe que en cuanto… » ver todo el comentario