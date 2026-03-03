El Gobierno responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España

El Gobierno responde ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España. En un comunicado, el Ejecutivo ha señalado que si Washington quiere revisar la relación comercial entre ambos países, "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU."
VOX tengo claro que está siempre oliéndole el culo a Trump. El caso es ver qué va a hacer el PP, no lo tienen fácil... sobretodo con la choni.
Huy lo que le ha dicho ... eso a Trump, Frejolito y Fachascal, se la suda.
Como era de esperar de esos fachuzos.
España otra vez con voz propia en el puto mundo.
Rota y Morón son un espacio logístico clave. Ahora que se jodan y esperen hasta que Ayuso les de permiso.
- ej que? Hoy he plantado un Big and Beautiful pino. Era hermoso.
"deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU."
Tienes que tener en cuenta que Trump se puede autoindultar.
Totalmente en desacuerdo, al final va a traer consecuencias negativas para España, Trump tiene muchos mecanismos para joderte la vida.
Trump me parece el advenimiento del anticristo, y cuanto menos atención te preste mejor.
Es como estar en el patio de la cárcel y buscar problemas con Dimitri de 2.00m y 150 kg, con un tick nervioso en el ojo y una araña tatuada en la cara porque está haciendo algo que no debe, muy bien no vas a escapar.