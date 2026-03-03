El Gobierno responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España

El Gobierno responde ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España. En un comunicado, el Ejecutivo ha señalado que si Washington quiere revisar la relación comercial entre ambos países, "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU."