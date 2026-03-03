edición general
El Gobierno responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España

El Gobierno responde ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España. En un comunicado, el Ejecutivo ha señalado que si Washington quiere revisar la relación comercial entre ambos países, "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU."

Comentarios destacados:          
Spirito #2 Spirito
Soy español y estoy con mi Presidente.
31 K 295
mikhailkalinin #17 mikhailkalinin
#2 Doctor presidente.
0 K 10
calde #18 calde *
#2 Yo no beso banderas. Estoy con la democracia y la justicia. Es decir, siempre en contra de Trump y demás fachas.

VOX tengo claro que está siempre oliéndole el culo a Trump. El caso es ver qué va a hacer el PP, no lo tienen fácil... sobretodo con la choni.
1 K 27
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#2 soy español pago impuestos y estoy con mi presidente
1 K 30
Chinchorro #25 Chinchorro
#2 Hora de volver a sacar este meme.  media
0 K 11
#27 Eukherio
#2 Sánchez se está volviendo todo un especialista en usar a Trump para engrandecerse. Después salen Feijoo y Abascal a intentar que no se note que su propuesta es darle al americano todo lo que pida sin rechistar y te preguntas qué pasará cuando lleguen al poder.
0 K 8
HeilHynkel #1 HeilHynkel
respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU.

Huy lo que le ha dicho ... eso a Trump, Frejolito y Fachascal, se la suda.
9 K 102
#5 laruladelnorte
mientras que PP y Vox critican a Sánchez

Como era de esperar de esos fachuzos.
5 K 67
#8 Toponotomalasuerte
#5 en este caso traidores a España. Bueno, en este y en muchos otros, de hecho son los descendientes de los traidores.
3 K 41
#6 Toponotomalasuerte
Definitivamente me como mis palabras con este hombre. A mí ya me ha ganado.
España otra vez con voz propia en el puto mundo.
6 K 54
toshiro #9 toshiro
#6 Me pasa igual. Estoy por votar PSOE
4 K 40
#13 Toponotomalasuerte
#9 yo igual, pero luego veo a Paje y se me pasa
2 K 28
mikhailkalinin #31 mikhailkalinin
#13 ¿El del algoritmo?
0 K 10
Abcdefghijklm #12 Abcdefghijklm *
#6 con dos cojones, no como Abascal y Feijóo que son unos lamebotas.
5 K 49
snowdenknows #19 snowdenknows
#6 si nos van a Joder vivos los usanos, todo por salir en tv madre mia
2 K 12
pitercio #26 pitercio *
Fíjate la oportunidad que ha perdido el subnormal de Feijoó de simular ser un patriota y ganar una iniciativa política en la que no pinta nada, en lugar de aparecer como un traidor encubridor de violadores pederastas e invasores asesinos de inocentes.
0 K 17
#15 soberao
Portugal ofrece las Azores como sustitución, pero son 1500 kilómetros más que sumas hasta llegar a Israel unas horas más de vuelo que puede que les hagan falta si está el aeropuerto de Tel Aviv bajo las bombas y tienen que dar unas vueltas.
Rota y Morón son un espacio logístico clave. Ahora que se jodan y esperen hasta que Ayuso les de permiso.
0 K 17
#32 konde1313
La última vez que fuimos el perro lameculos faldero del amigo americano cientos de compatriotas murieron en Atocha mientras Aznar intentaba mentirnos a todos sobre lo sucedido. Está claro que Feijóo es la misma mierda que Aznar, con tal de que Trump le de palmaditas en la espalda es capaz de poner en peligro a los españoles. ¡Feijóo, vete tú a Irán a pagar niñas, payaso!
0 K 11
Magog #23 Magog
Vergüenza de Europa súbdita y vergüenza de derecha española que va de patriota y tarda un segundo en lamerlo los pies a un extranjero, sea el que sea.
0 K 10
Sandevil #3 Sandevil
Trump rascándose la oreja:

- ej que? Hoy he plantado un Big and Beautiful pino. Era hermoso.
0 K 10
#14 Tensk
#3 Beautiful pinetree as the world has never seen before, so beautiful, so brown, so big.
1 K 20
Chinchorro #30 Chinchorro
#3 Ya se le ha olvidado lo que ha dicho.
0 K 11
Equidislate #29 Equidislate
Un nuevo tirón de brazo de Trump intentando amedrentar, que se desvanece contra la fuerza, en este caso moral de Sánchez. En la próxima lucha de atrapa manos trumpista, Sánchez debería apretar hasta que los dedos de Trump se pongan como asquerosas salchichas naranjas a punto de explotar.
0 K 8
linuxonrails #22 linuxonrails
...y para concluir la rueda de prensa, el presidente del gobierno ha ordenado la compra de 10 aviones de combate a EE.UU. y ha realizado una nueva concesión a Marruecos.
0 K 7
#28 sliana
si es que lo han clavado  media
0 K 7
Alakrán_ #4 Alakrán_ *
Trump es famoso por respetar los acuerdos, las leyes... si no respeta ni sus propias leyes.

"deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU."
1 K 1
#7 SantanaS
#4 pues ya le han dado un toque, a ver como acaba el asunto de los aranceles
0 K 7
Alakrán_ #10 Alakrán_
#7 También le han dicho que no puede ir atacando países y mira.

Tienes que tener en cuenta que Trump se puede autoindultar.
0 K 13
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso
#10 #7 también le han dicho que no puede ir atacando a mujeres y mira
0 K 20
#11 Pingocho *
#4 ¿Eso significa que estás en desacuerdo con exigirle que los cumpla? Como es un matón que no respeta ninguna regla ¿Todos debemos rendirnos y obedecer?
5 K 60
Alakrán_ #16 Alakrán_ *
#11 ¿Que sea España el único país de la UE que le pida explicaciones a Trump? Mientras que el resto de los grandes parecen estar deseando meterse en el fregado.
Totalmente en desacuerdo, al final va a traer consecuencias negativas para España, Trump tiene muchos mecanismos para joderte la vida.

Trump me parece el advenimiento del anticristo, y cuanto menos atención te preste mejor.

Es como estar en el patio de la cárcel y buscar problemas con Dimitri de 2.00m y 150 kg, con un tick nervioso en el ojo y una araña tatuada en la cara porque está haciendo algo que no debe, muy bien no vas a escapar.
0 K 13
Aenedeerre #24 Aenedeerre
#16 mientras no nos preparen un Carrero Blanco 2 y echen la culpa al Islamista_random_1
0 K 7

