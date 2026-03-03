edición general
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante

La edil formaba parte de la corporación que en 2019 enajenó el solar para la construcción privada. La Junta de Castilla y León defiende la legalidad, pero la ley dice que debería haberse realizado un sorteo

#2 txepel
Más allá del enchufe, el concepto mismo de “chalet con piscina de protección oficial” da hasta risa de lo surrealista que es.
24 K 283
taSanás #8 taSanás
#2 risa no es lo que me produce, la verdad…
1 K 23
Cehona #32 Cehona
#8 Te tienes que reir para no cagarte en Dios (con perdón del altísimo)
0 K 13
Dene #36 Dene
#2 Politicos del PP y enchufes son una entidad indistinguible la una sin la otra.
En todo caso, mi comentario iba por el tema del "chalé"... Ni idea de como es la zona ni como es la casa, pero si que conozco un caso de una promoción pública hecha en un barrio de una "capital del norte muy turística" considerados "zona rural", donde la ordenación impide construir mas de sótano y 2 alturas, así que la promoción fueron casas tipo "adosados" .. que luego son pisos normales y corrientes.
Dicho esto, con el PP por medio, estoy seguro de este que NO es el caso
0 K 12
#6 Albarkas
Esos chalets VPO con piscina son cojonudos. Entre todos subvencionamos a gente que puede pagar vivienda libre mientras los que necesitan vivienda pública no reúnen los requisitos porque son demasiado caros.
El mundo al revés.
8 K 101
Supercinexin #24 Supercinexin
#6 Tú pagando el 80% de tu salario alquilando un piso detrás de otro, los derechistas adquiriendo en propiedad chalés con piscina de protección oficial.

Pero ya sabes: la izquierda, los zurdos, los rojos, bla blah bla.
2 K 44
Andreham #1 Andreham
Siempre lo hacen todo legal, pero nunca lo hacen ético.

Que sus votantes traguen si quieren, ya da igual.
4 K 47
sotillo #3 sotillo
#1 Están en un momento épico donde a sus votantes solo les importa Perro Sánchez, lo que les roben los suyos no les importa, se ve que les sobra, como son ricos
7 K 78
Edheo #11 Edheo
#3 En su dia, hace ya mucho de esto... se decía mucho.
"Ya que me roban, que sea uno de los mios"
Era muy manida la frase.. y me da que el espíritu perdura.
3 K 45
Un_señor_de_Cuenca #31 Un_señor_de_Cuenca
#11 Bueno, es que así lo dijo, con esas mismas palabras un retrasado mental "influencer" de derechas.
0 K 15
Edheo #33 Edheo
#31 Como ves... la originalidad, no es uno de sus puntos fuertes... sea quien sea
1 K 22
manbobi #5 manbobi
#1 En este caso, ni siquiera legal.
1 K 26
#12 detectordefalacias *
Venga venga... Más votos a PP y V :palm: X

Muertos de hambre, que ahí tenéis vuestra solución al problema de la vivienda. Vosotros la pagáis con vuestros impuestos y ellos se la quedan y os mean en la puta cara.
3 K 43
Alfon_Dc #21 Alfon_Dc
#12
Jo, macho, si les faltas así , no van a meditar sobre lo que votan, entre eso y la falta de autocritica de las izquierdas, normal que voten lo que votan .
0 K 8
#26 detectordefalacias
#21 Por mí perfecto, esto es como el que se acuchilla la pierna derecha y cuando el médico se lo recrimina se apuñala el pecho "por joder"
0 K 9
pepel #10 pepel *
Afortunados en Castilla y León que hacen VPOs con piscina.
1 K 34
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Están tan acostumbrados a robarnos al resto que ya ni se ruborizan, han normalizado ese tipo de comportamiento desde hace siglos.
1 K 30
Kantinero #15 Kantinero *
Pues nada, los palentinos que no le votaron que se queden con su cara y la saluden por la calle como se merece.
los que si le votaron que le hagan una reverencia y se tiren a sus pies
1 K 27
#17 jaramero
Los niños pagando por usar el microondas en el cole para pagarles los casoplones a la derechusma.

Tienen la cara de asfalto y la gente les sigue votando...
1 K 22
#7 giputxilandes
Y por estas cosas la VPO nunca debería ser de propiedad. Sólo alquiler a precios muy bajos.
2 K 19
taSanás #9 taSanás
#7 y qué cambiaría en este caso? Estaría viviendo toda la vida ahí por un precio muy bajo…
0 K 8
#18 giputxilandes
#9 que se le echa en cuanto se comprueba que ha incumplido las normas.
0 K 10
taSanás #23 taSanás
#18 lo mismo puedes hacer si es en propiedad…
0 K 8
ElmaEscobar #27 ElmaEscobar
#23 Pues parece ser que no, cuando adquieres la propiedad tienes una situación X que cumple las normas, escrituras y es tuyo. Si a los años pegas un pelotazo, no se puede retirar esa propiedad. En los alquileres sociales si, si tu situación cambia y ya no cumples te vas a la calle.
0 K 7
taSanás #29 taSanás
#27 entonces estás diciendo que cuando cambian las condiciones, echas al que está de alquiler?
0 K 8
ElmaEscobar #30 ElmaEscobar
#29 Si. Le das un plazo por contrato para que busque algo en vivienda libre.
Para que se entienda, si hay un requisito de acceso de una renta máxima anual, ponle 40k, y yo el año que viene tengo un ascenso y paso a cobrar 80k, me puedo permitir algo en vivienda libre, calle. La vivienda protegida debe ser para eso. El momento actual con la vivienda tan tensionada es un poco difícil de ver, pero eso es lo ideal, poner un tope porque si no te encontrarás con que el director de no se qué empresa…   » ver todo el comentario
0 K 7
tetepepe #20 tetepepe
#7 Debería ser digna, asequible y en propiedad.
Esta gentuza se aprovecha del sistema.
0 K 7
Supercinexin #25 Supercinexin
#7 Y además de eso, la VPO nunca debería ser un chalet con piscina. Ni con cancha de tenis, por si alguno también estaba pensando en eso.
1 K 34
Un_señor_de_Cuenca #34 Un_señor_de_Cuenca
El otro día en Segovia vi carteles electorales del PP, y ponía una frase parecida a "Aquí, Certezas". En eso no mienten, puede uno tener la seguridad de que con el PP al mando, va a haber robos y corruptelas garantizadas. Es lo único que no tienen en el programa pero que cumplen a rajatabla. Marca de la casa.
0 K 15
#22 Gilántropo
Entregaron en lotes a los fondos buitre los pisos que realmente lo eran, como la patriota Botella (de ventorreo cuando lo del Madrid-Arena), para hacerse chalets. En las Rozas también hicieron. Siempre innovando en sus conductas filomafiosas, pero, ¿cómo se van a esconder si la líder nacional del PP vive en un ático pagado con la estafa fiscal?
1 K 14
#16 Otrebla8002
Mafia o democracia.
0 K 11
#35 Toponotomalasuerte
A los comemierda de sus votantes se la suda.
0 K 10
#13 marcotolo *
debe ser muy buena comiendo frutas esta tia,
para conseguir que le dieran una vivienda de proteccion oficial y encima con piscina
0 K 9
CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
pues esta porque es concejal y da el cante, pero a saber cuantos familiares o amigotes gozan de estas ilegalidades, el problema real es de abajo a arriba, por mucho que nos esforcemos por cambiar al presidente o al de arriba si este sector ponzoñoso de la poblacion sigue haciendo las cosas igual nada cambiara.
0 K 8
#14 roca
Como puede ser un chalet VPO ? Vergüenza
0 K 6
Yuiop #28 Yuiop
#14 Por que estos se aplican a si mismos con nuestro dinero lo que decía Groucho Marx, "Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna."
0 K 7

