Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante

La edil formaba parte de la corporación que en 2019 enajenó el solar para la construcción privada. La Junta de Castilla y León defiende la legalidad, pero la ley dice que debería haberse realizado un sorteo
| etiquetas: chalets con piscina , vpo , palencia , mamoneos
En todo caso, mi comentario iba por el tema del "chalé"... Ni idea de como es la zona ni como es la casa, pero si que conozco un caso de una promoción pública hecha en un barrio de una "capital del norte muy turística" considerados "zona rural", donde la ordenación impide construir mas de sótano y 2 alturas, así que la promoción fueron casas tipo "adosados" .. que luego son pisos normales y corrientes.
Dicho esto, con el PP por medio, estoy seguro de este que NO es el caso
El mundo al revés.
Pero ya sabes: la izquierda, los zurdos, los rojos, bla blah bla.
Que sus votantes traguen si quieren, ya da igual.
"Ya que me roban, que sea uno de los mios"
Era muy manida la frase.. y me da que el espíritu perdura.
Muertos de hambre, que ahí tenéis vuestra solución al problema de la vivienda. Vosotros la pagáis con vuestros impuestos y ellos se la quedan y os mean en la puta cara.
Jo, macho, si les faltas así , no van a meditar sobre lo que votan, entre eso y la falta de autocritica de las izquierdas, normal que voten lo que votan .
los que si le votaron que le hagan una reverencia y se tiren a sus pies
Tienen la cara de asfalto y la gente les sigue votando...
Para que se entienda, si hay un requisito de acceso de una renta máxima anual, ponle 40k, y yo el año que viene tengo un ascenso y paso a cobrar 80k, me puedo permitir algo en vivienda libre, calle. La vivienda protegida debe ser para eso. El momento actual con la vivienda tan tensionada es un poco difícil de ver, pero eso es lo ideal, poner un tope porque si no te encontrarás con que el director de no se qué empresa… » ver todo el comentario
Esta gentuza se aprovecha del sistema.
filomafiosas, pero, ¿cómo se van a esconder si la líder nacional del PP vive en un ático pagado con la estafa fiscal?
para conseguir que le dieran una vivienda de proteccion oficial y encima con piscina