Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)  

Los medios de comunicación estatales iraníes han publicado nuevas y dramáticas imágenes de Teherán en las que se muestra lo que describen como ataques de «bombardeo intensivo» sobre la capital en medio de la guerra entre Israel e Irán, que se está extendiendo.
| etiquetas: irán , eeuu , sionismo , teherán
Nota: 3.000 es una salvajada... 51.000 es algo que no tiene nombre.
llevan mas de 70 años votando a gobiernos que de manera sistematica y continua asesina, roba y tortura,
y esto es lo que buscan, asi que lo que les pase, y les ha pasado, es totalmente merecido
por atacar hospitales, colegios y zonas civiles
Hay que exterminarlos por el bien de la humanidad como si fueran una plaga. Solo puede quedar el pueblo verdadero, la raza elegida por dios.
Y hasta aquí mi interpretación de lo que piensa un israelí
Luego dejan a los talibanes controlando todo sumiendo a los que sobreviven a una mierda de vida de tortura.
Yo cogería está información con pinzas. Posiblemente sea propaganda.