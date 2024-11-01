edición general
60 meneos
915 clics
Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)

Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)  

Los medios de comunicación estatales iraníes han publicado nuevas y dramáticas imágenes de Teherán en las que se muestra lo que describen como ataques de «bombardeo intensivo» sobre la capital en medio de la guerra entre Israel e Irán, que se está extendiendo.

| etiquetas: irán , eeuu , sionismo , teherán
39 21 0 K 449 actualidad
19 comentarios
39 21 0 K 449 actualidad
Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
Les importan mucho los civiles, es evidente :ffu:
20 K 213
sotillo #4 sotillo
#2 #1 Van a superar en unos días los peores años del régimen
5 K 59
Aokromes #7 Aokromes
#4 a mi varios iranies me han dado la cifra de 51 000 muertos durante las manifestaciones de hace unas semanas, cifra que no me he creido, 51 000 muertos en 1 mes cuando israel ha matado bombardeando a diestro y siniestro gaza a menos de 75 000? otras fuentes dan los muertos en iran en pocos mas de 3000.
1 K 20
#11 Sigo_intentandolo
#7 51.000 son muchos muertos... no hay ni bolsas para meterlos ni sitio para "ocultarlos"... diría que parece una cifra hinchada.

Nota: 3.000 es una salvajada... 51.000 es algo que no tiene nombre.
4 K 39
#13 javi618
#7 Gaza antes de la guerra tenía poco menos de 2.5 millones de habitantes, Irán tiene 90 millones.
0 K 10
Suigetsu #6 Suigetsu
#1 Vamos a salvar a los civiles de un regiment atroz matandolos indiscriminadamente! Luego los astroturfers llaman asesino a Putin, no los veo con la misma ganas llamando asesino a EEUU y a Trump.
12 K 131
Niessuh #12 Niessuh
#1 Si se confirma es que han sacado ya los B-52, lo que significaria que las defensas aereas iranies han dejado de existir por completo.
0 K 10
Supercinexin #2 Supercinexin
Malditos genocidas de mierda.
18 K 203
#3 pirat
Se van a quedar sin partidarios del sha y la libertá
4 K 61
#5 marcotolo *
por estas cosas me da exactamente l oque les pase a los israelies,
llevan mas de 70 años votando a gobiernos que de manera sistematica y continua asesina, roba y tortura,
y esto es lo que buscan, asi que lo que les pase, y les ha pasado, es totalmente merecido
por atacar hospitales, colegios y zonas civiles
6 K 57
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#5 amen
0 K 7
#18 guuilesmiz
#5 son colonos genocidas, viajaron a esa tierra para hacer la guerra y consuma el genocidio y apropiación de territorio. No ciudadanos con derecho a voto, colonos genocidas
1 K 13
joffer #9 joffer
Están haciendo un palestina. Los Israelitas le han cogido el gusto.
0 K 12
chemari #16 chemari
Maravilloso. Irán tiene derecho a defenderse.
0 K 10
#10 dakota
Bombardeos en alfombra como hacían en la WW2, Corea y Vietnam, se suponía que con las nuevas tecnologías estos tipos de bombardeo ya no se usaban, se ve que lo de evitar daños colaterales o no herir a civiles se les ha olvidado a los israelis y americanos
0 K 10
omegapoint #14 omegapoint
#10 son ... "putos moros" no son personas de verdad, menos valor que los animales de granja. Son sucios, incivilizados y unos salvajes.

Hay que exterminarlos por el bien de la humanidad como si fueran una plaga. Solo puede quedar el pueblo verdadero, la raza elegida por dios.

Y hasta aquí mi interpretación de lo que piensa un israelí
0 K 11
#19 Toponotomalasuerte
#10 son basura. La ley internacional es para atar a los enemigos de pies y manos, ellos se las fuman todas y no pasa nada... Irak, ahora irán, Venezuela, allí donde se meten arruinan vidas y países enteros.
Luego dejan a los talibanes controlando todo sumiendo a los que sobreviven a una mierda de vida de tortura.
1 K 14
#17 migrad
El vídeo muestra lo que parecen ser solo dos columnas de humo, muy probablemente de dos explosiones. La imagen está demasiado cerca para poder ver el resto de explosiones si es que es un borbardeo en alfombra. Aquí un ejemplo en la guerra de Vietnam: www.youtube.com/watch?v=9XktwcMsij4

Yo cogería está información con pinzas. Posiblemente sea propaganda.
0 K 9
#15 fpove
Normal, si ven que pueden hacer lo que quieran sin repercusiones pues lo hacen.
0 K 7

menéame