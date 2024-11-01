Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil que pagar impuestos en España

El rey Juan Carlos I permanecerá en Abu Dabi, a pesar de los ataques a Emiratos Árabes Unidos y de la tensión creciente en la zona del Golfo, porque no está dispuesto a recuperar su residencia fiscal en España. «No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora», ha sentenciado con respecto al pago de impuestos en el país donde reinó.
| etiquetas: juan carlos i , rey emérito , hacienda , impuestos
Tiene mucho parásito familiar que mantener.
panamáTejero para sacar brillo a su figura, pero aún así les han pillado a medidas de la operación retorno.
.
Si hubiese aprovechado la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro (alias el Vampiro o simplemente el HDP) solo tendría que haber apoquinado 200 millones y en perfecto anonimato (el que Sánchez iba a revelar).