Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil que pagar impuestos en España

El rey Juan Carlos I permanecerá en Abu Dabi, a pesar de los ataques a Emiratos Árabes Unidos y de la tensión creciente en la zona del Golfo, porque no está dispuesto a recuperar su residencia fiscal en España. «No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora», ha sentenciado con respecto al pago de impuestos en el país donde reinó.

Yuiop #4 Yuiop
Juan Carlos I de Borboom!
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Sigo sin entender a esta gente que tiene todo y tiene que seguir robando más. Menuda hez de ser humano.
#5 MenéameApesta
#2 Este tiene más vicios caros que dinero, por eso hizo de mamporrero para la alta burguesía y no al revés.
#6 eipoc
#2 no sé si estás comentando el titular y entradilla porque te has comido la noticia de EMT o estás haciendo una reflexión propia de la situación.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#6 Se que es EMT, pero aunque sea en clave de humor me sigue sin caber en la cabeza este tipo de gente tan ruin.
#9 eipoc
#8 a eso me refería.
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#2

Tiene mucho parásito familiar que mantener.
pitercio #13 pitercio
Es gracioso porque es verdad.
#7 soberao
¿Quién asesora a la Casa Real? ¿No tendría que haber estado Juan Carlos fuera de la zona sabiendo que el régimen sionista estaba a punto de atacar Irán y tenía toda la flota desplegada desde hacía semanas?
#15 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 Han montado lo de los papeles de panamá Tejero para sacar brillo a su figura, pero aún así les han pillado a medidas de la operación retorno.
#20 soberao *
#15 Pero si el rey se fue por voluntad propia, si vuelve o no será su decisión y la de su familia.
#21 Tunguska08Chelyabinsk13
#20 Si bueno, pero igual que el discurso del rey se lo escribe el gobierno, o Rubalcaba montó a toda prisa la abdicación del Emérito, los gobiernos pro-monarquicos siempre están velando por asegurar la perpetuidad de la monarquía. No son decisiones tan privadas.
#18 tierramar
Hipotesis conspiranoica: La patochada de la desclasificación del 23 F, ¿No sería una operación para que los españoles le invitaran a vover pero sin pagar impuestos ni pasar por la justicia?, Porque las cloacas ya sabian lo que iba a pasar. Puede que los de los archivos Epstein se avisen unos a otros de los peligros. (Digo cloacas porque no son neutrales, sino herederos del franquismo)
.
efectogamonal #10 efectogamonal
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA {0x1f525}
#14 snubbe
Todo se puede hablar.
beltzak #16 beltzak
Ostras es que tener que pagar 500 millones de euros por traer los 2000 millones que tiene.

Si hubiese aprovechado la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro (alias el Vampiro o simplemente el HDP) solo tendría que haber apoquinado 200 millones y en perfecto anonimato (el que Sánchez iba a revelar).
#1 Barriales *
Un héroe patrio.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
No caera esa breva
cocolisto #11 cocolisto
#3 Misil misil , {0x1f601}
#19 esInvierno
¡Mira tú! Igual que su hermano...
#17 cnr
Muchos españoles también prefierimos que le caiga el misil, y esto no es EMT.
