Catástrofe ambiental sin precedentes: el hundimiento de múltiples petroleros crea una marea negra decenas de veces superior a la del Prestige

Lo que comenzó como un incidente aislado se ha transformado, en menos de 24 horas, en el mayor desastre ambiental de la década. El estrecho de Ormuz y el golfo de Omán están siendo anegados por el vertido simultáneo de varios petroleros alcanzados por proyectiles y minas, creando una mancha de hidrocarburos que ya es visible desde los satélites y que avanza implacable hacia las costas. Reel: www.meneame.net/story/precios-suben-tras-explosiones-petroleros-golfo-

cosmonauta
¿No había una fuente más fiable que un wordpress de nombre digital?

ninyobolsa
#3 Yo no doy pábulo a luditas paniaguados , subvencionados o corporativizados

Pertinax
No veo noticias sobre "el hundimiento de varios petroleros", tan solo de Skylight, y la fuente es un medio iraní.

ninyobolsa
#1 pues pon el nombre de los petroleros de la noticia aparte del skyliht y búscalos como he hecho yo y veras que es cierta

Pertinax
#7 Ya lo he hecho, precisamente por eso lo digo. El titular, hoy por hoy, no se basa en hechos.

Pertinax
#10 ¿Dónde lees ahí mútiiples hundimientos?

ninyobolsa
#11 Desde luego aprende a buscar; www.meneame.net/story/precios-suben-tras-explosiones-petroleros-golfo-

Ya te lo pongo en la entradilla

Pertinax
#12 Repito. ¿Dónde lees que estén hundidos esos dos petroleros?

ninyobolsa
#13 La agencia Reuters informa de que dos petroleros fueron atacados en el golfo de Omán y los tripulantes tuvieron que ser evacuados, según comentaron fuentes marítimas este jueves, justo un mes después de que ocurrieran hechos muy similares a cuatro petroleros en la misma zona. Reuters además pudo identificar ambos petroleros, son el Front Altair de las islas Marshall y el Kouka Courageous de Panama,

Pertinax
#14 Lo sé, lo he leído, pero el titular sigue sin corresponderse con una realidad que desconocemos, aunque la da por verídica, e incluso noticia catástrofes aún no confirmadas.

ninyobolsa
#18 ya hemos encontrado 3 fuera de esta noticia de la desconfias

Pertinax
#19 No quieres entenderlo.

ninyobolsa
#20 Cuantos son multiples para ti? La noticia habla de 4 petroleros te parecen pocos?

ansiet
#20 No quizá seas tu el que no quiera que pase esto... como yo, yo tampoco quiero.
La negación de lo evidente ea un proceso de protección innata.
Pero asi es... los grandisimos hijos de puta de Trump y Netanyahu son los responsables de esto, y me direis que ha sido Irán si... ¿pero porqué ha sido Iran?
¿Porque les han atacado y matado a cientos de civiles y a sus mandatarios quizá?
Porque antes de esta agresión no habia disparado ningún misil Irán ni a los petroleros ni a nadie.

ninyobolsa
#25 Ha sido iran y USA

ninyobolsa
#13 Ahi leo dos tu ya has dicho otro, sigue buscando el resto

Atusateelpelo #24 Atusateelpelo *
Pues me he puesto a buscar y:

Kokuka Courageous - Navega por el Caribe (al norte de Cuba)
Skylight - Navega por el Baltico (al norte de Estonia). Edito y añado. Hay 2 petroleros con ese nombre. El 2º esta al lado de Oman.
Front Altair - Navega por el medio del Atlantico.
Marshal Z - Navega por el mar Rojo. Como curiosidad hay que decir que es un barco con bandera irani.

Quien quiera comprobarlo: www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:755839

CC #7

ninyobolsa
#24 pues la CNN se lo inventa: www.youtube.com/watch?v=QP8lvXWKb3I

Atusateelpelo #30 Atusateelpelo *
#27 Vuelve a leer lo que comento sobre el Skylight.

Edito y añado. El Kokuka Courageous ni siquiera se llama asi ahora. Su nombre actual es SAKURA ADVANCE

ninyobolsa
#1 Lego el experto en busquedas xD

#2 Cincocuatrotres
Pues el paraiso turistico que se vendía en algunos paises salta por los aires, que Dios nos pille confesados, el que paraba guerras se ha lucido.

woody_alien #4 woody_alien
Pobre emérito, no podrá salir en balandro.

Pertinax
#32 No es noticia porque tu comentario es falso.

Pertinax
#23 Eso es directamente falso. No hay 5 petroleros hundidos en Ormuz. No hoy, tampoco en las últimas tres décadas.

ninyobolsa
#31 Supongo que por eso es una noticia porque pasó algo nuevo

capitan__nemo #8 capitan__nemo *
¿Es una especie de ucronia?
Profecia autocumplida, retrocausalidad, hipersticion, ...

Erronea en actualidad.

#5 Pitchford
Esta noticia no aparece en casi ningún otro medio. Habrá que ver si se confirma, esperemos que no sea así..

#15 soberao
#5 No aparece en ningún medio, pero no será raro que aparezca en breve aunque no hayan hundido ningún petrolero pero es lo esperable después de la que han liado en la zona. Es cuestión de tiempo.

ninyobolsa
#15 han hundido 5 y hay 3 mas atacados sin hundir, tanto IRAN como USA

#29 soberao
#23 ¿USA también ha hundido petroleros?

#21 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Normal... si esa es la amenaza que esgrime Irán... si le asesinan al jefe de estado y no la hace efectiva, ya no es amenaza ni es nada.

ninyobolsa #33 ninyobolsa
Relacionada: Imagenes del hundimiento Skylight; www.meneame.net/story/petrolero-skylight-fue-atacado-frente-costa-oman

ochoceros #6 ochoceros
Ya tiene el campechano otra excusa más para volver: el chapapote en la zona.


