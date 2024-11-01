Catástrofe ambiental sin precedentes: el hundimiento de múltiples petroleros crea una marea negra decenas de veces superior a la del Prestige

Lo que comenzó como un incidente aislado se ha transformado, en menos de 24 horas, en el mayor desastre ambiental de la década. El estrecho de Ormuz y el golfo de Omán están siendo anegados por el vertido simultáneo de varios petroleros alcanzados por proyectiles y minas, creando una mancha de hidrocarburos que ya es visible desde los satélites y que avanza implacable hacia las costas. Reel: www.meneame.net/story/precios-suben-tras-explosiones-petroleros-golfo-
Ya te lo pongo en la entradilla
La negación de lo evidente ea un proceso de protección innata.
Pero asi es... los grandisimos hijos de puta de Trump y Netanyahu son los responsables de esto, y me direis que ha sido Irán si... ¿pero porqué ha sido Iran?
¿Porque les han atacado y matado a cientos de civiles y a sus mandatarios quizá?
Porque antes de esta agresión no habia disparado ningún misil Irán ni a los petroleros ni a nadie.
Kokuka Courageous - Navega por el Caribe (al norte de Cuba)
Skylight - Navega por el Baltico (al norte de Estonia). Edito y añado. Hay 2 petroleros con ese nombre. El 2º esta al lado de Oman.
Front Altair - Navega por el medio del Atlantico.
Marshal Z - Navega por el mar Rojo. Como curiosidad hay que decir que es un barco con bandera irani.
Quien quiera comprobarlo: www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:755839
CC #7
Edito y añado. El Kokuka Courageous ni siquiera se llama asi ahora. Su nombre actual es SAKURA ADVANCE
Profecia autocumplida, retrocausalidad, hipersticion, ...
Erronea en actualidad.