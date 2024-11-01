·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10340
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
4677
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3983
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
4519
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
3777
clics
Lanzamientos de misiles balísticos iraníes filmados desde Baréin
más votadas
475
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
409
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
495
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel
379
No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026
396
Las autoridades iraníes elevan a 148 las niñas muertas en el bombardeo israelí de una escuela en el sur del país
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
17
clics
El petrolero "Skylight" fue atacado frente a la costa de Omán, cerca del estrecho de Ormuz; su tripulación fue evacuada
Imagenes del petrolero atacado y el rescate en la CNN Rel:
www.meneame.net/m/actualidad/catastrofe-ambiental-sin-precedentes-hund
|
etiquetas
:
skylight
,
ormuz
,
tanque
,
atacado
,
usa
,
iran
3
0
0
K
40
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Edit.
0
K
20
#2
soberao
En los comentarios pone que es un petrolero sancionado por EE.UU por su relación con Irán... a ver si el que lo hunde es la coalición sionista...
0
K
17
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente