14
meneos
311
clics
Lanzamientos de misiles balísticos iraníes filmados desde Baréin
Video grabado desde un coche en Barein en el que se ven las estelas de múltiples misiles iraníes.
misiles balísticos
irán
barein
actualidad
#1
cosmonauta
Que en pleno 2026 todavía estemos haciendo videos en vertical!
7
K
83
#2
elBerzas
yo estoy preocupao por el Campe y Froilan, sabemos si están bien?
1
K
26
#3
woody_alien
#2
La isla donde viven tiene refugio antiaéreo así que no habrá suerte.
0
K
11
#4
tul
#3
siempre pueden matarse entre ellos si creen que la farlopa se va a terminar
1
K
24
#5
Mustela
Qué tranquilo se le escucha al que graba eso...
0
K
11
#6
powernergia
No entiendo mucho del tema, pero supongo que después de las primeras andanadas de misiles de Iran, después no habrá mucho mas, serán neutralizadas lanzaderas y radares, y en 3 días se acaba toda la respuesta que puedan dar a nivel de misiles.
Otra cosa es que eso cambie algo, ni cambiará el régimen, ni cambiará nada, aunque supongo que Iran cada vez estará mas debilitado.
Otra demostración de que el poder militar de EEUU es lo único que tiene para imponerse en el mundo, y que seguirán avanzando hasta su objetivo final, que es una guerra contra China.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
