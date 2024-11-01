Ahora se puede decir claramente: Trump está preparando un Golpe de Estado en noviembre (ENG)

El Washington Post —y sí, todavía hay buenos reporteros allí— informó el jueves que «activistas» pro-Trump que dicen estar trabajando con la administración Trump «están circulando un borrador de 17 páginas de una orden ejecutiva que afirma que China interfirió en las elecciones de 2020 como base para declarar una emergencia nacional que desbloquearía un poder presidencial extraordinario sobre la votación».
Me parece curioso cómo el hecho de tener que presentar algún tipo de identificación para algunos significa que "Trump va a hacer un golpe de estado".
Es simplemente la parte más fascista de dicha oligarquía.
Recordemos a Biden alardeando que puso a varios de ese grupo en su gobierno, diciendo que se sentía orgulloso de ser sionista... y su sucesora, casada con uno.
Netanyahu tenía razón en aquel video de hace 20 años donde decía que tenía a los EEUU alrededor de su dedo.
Nunca olvidemos aquel episodio vergonzoso en el que Biden mintió a las cámaras diciendo que había visto él mismo aquel incidente donde decapitaron a decenas de bebés, que resultó ser un bulo como una casa. Mintió a todo su país porque el bibi se lo pidió, así de controlados tienen a esa gente.
1) Que el resto del mundo "libre" les imiten y una cadena de golpes de estado acabe con la escasa democracia occidental
O
2) Que se aísle a los Estados Unidos y se ahoguen en su propio vómito, porque aparte de fábricas de armas dependen del exterior para casi todo.
No sé, estoy confundido
Si, ya lo se, soy un inconsciente
Porque igual salimos jodidos todos. Y mucho.
Desear al mal ajeno pasando por el propio no solo es inconsciencia, lamentablemente...
Y, desde luego, no hace gracia.