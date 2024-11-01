Ahora se puede decir claramente: Trump está preparando un Golpe de Estado en noviembre (ENG)

El Washington Post —y sí, todavía hay buenos reporteros allí— informó el jueves que «activistas» pro-Trump que dicen estar trabajando con la administración Trump «están circulando un borrador de 17 páginas de una orden ejecutiva que afirma que China interfirió en las elecciones de 2020 como base para declarar una emergencia nacional que desbloquearía un poder presidencial extraordinario sobre la votación».