Ahora se puede decir claramente: Trump está preparando un Golpe de Estado en noviembre (ENG)

El Washington Post —y sí, todavía hay buenos reporteros allí— informó el jueves que «activistas» pro-Trump que dicen estar trabajando con la administración Trump «están circulando un borrador de 17 páginas de una orden ejecutiva que afirma que China interfirió en las elecciones de 2020 como base para declarar una emergencia nacional que desbloquearía un poder presidencial extraordinario sobre la votación».

pitercio
Sería el segundo.
25
magnifiqus
#1 A la tercera va la vencida
1
lonnegan
#3 antes de noviembre estará criando malvas
1
Milmariposas
#27 Estoy convencida. No tengo pruebas pero tampoco dudas.
0
Findeton
#1 "Trump has no power to “decree” that voters must present ID or to end mail-in balloting"

Me parece curioso cómo el hecho de tener que presentar algún tipo de identificación para algunos significa que "Trump va a hacer un golpe de estado".
1
security_incident
El titular correct sería: "La oligarquía siopedófila americana apura sus opciones de mantener a su último monigote sionista al frente de la Presidencia"
15
WcPC
#2 En USA ambos partidos forman parte de la "oligarquía siopedófila"
Es simplemente la parte más fascista de dicha oligarquía.
15
montag
#4 Touché.
2 K 30
neiviMuubs
#2 por desgracia es lo que dice #4.

Recordemos a Biden alardeando que puso a varios de ese grupo en su gobierno, diciendo que se sentía orgulloso de ser sionista... y su sucesora, casada con uno.

Netanyahu tenía razón en aquel video de hace 20 años donde decía que tenía a los EEUU alrededor de su dedo.

Nunca olvidemos aquel episodio vergonzoso en el que Biden mintió a las cámaras diciendo que había visto él mismo aquel incidente donde decapitaron a decenas de bebés, que resultó ser un bulo como una casa. Mintió a todo su país porque el bibi se lo pidió, así de controlados tienen a esa gente.
2
johel
#2 Gane quien gane tienen el monigote sionazi asegurado, en el bipartidismo usraeliano el 90% de la financiacion de ambos partidos procede de las mismas fuentes. Ademas, estos años el adoctrinamiento interno usano se ha reforzado bastante asi que para las proximas elecciones hay cero posibilidades de que salga un candidato razonable.
0
jdmf
Si alguna vez se vislumbró que un milloneti podía comprar un gobierno e imponer su ley, lo estamos viendo en directo
3
Cuñado
#9 Alguien dijo, con mucho tino, que el fascismo era el colonialismo volviendo a casa. Comprar gobiernos siempre fue la especialidad de EE. UU.
0
Variable
Si los EEUU se convierten en una dictadura de corte fascista pueden ocurrir 2 cosas.

1) Que el resto del mundo "libre" les imiten y una cadena de golpes de estado acabe con la escasa democracia occidental

O

2) Que se aísle a los Estados Unidos y se ahoguen en su propio vómito, porque aparte de fábricas de armas dependen del exterior para casi todo.
2
MLeon
Si Zelensky no ha convocado elecciones por la ley marcial impuesta por la guerra, ya sabemos lo que necesita Donald para seguir en el cargo. Pero claro, entonces el resto de mandatarios del mundo, podrían llamarlo dictador sin elecciones, como llamo él a Zelensky...
No sé, estoy confundido ?(
1
mr_b
¿Por qué va a perpetrar un golpe de Estado cuando YA está en el poder y este poder no corre ningún peligro? Porque hasta el momento no ha salido nadie a la calle a protestar, no hay disidencia interna y los países satélite (como nosotros) lo estamos apoyando sin fisuras.
0
ixo
#23 Porque sabe perfectamente que en las próximas elecciones lo van a echar a patadas de la Casa Blanca, por nazi, por corrupto, por pedófilo, por imbécil...
0
#31 Nielo
#30 ¿Pero no lo eligieron por éso?
0
Mauro_Nacho
Trump va hacer un cambio de régimen en EE.UU., como quiere hacer en Irán.
0
#16 Suleiman
Alguien lo dudaba que este parásito ególatra iba a salir así como así? Irán será el paraíso comparado con lo que se va a convertir EEUU...
0
ContinuumST
Me pregunto qué pasará cuando la doctrina del destino manifiesto se enfrente a la del pueblo elegido.
0
lonnegan
#22 yo a Trump le deseo descansar en paz :-D
0
Herumel
Antes, antes, van a dar el golpe antes, para que las elecciones ni lleguen a ocurrir.
0
sieteymedio
Pues se sabe con mucha antelación, no?
0
#11 Carapedo
Ninguna sorpresa.
0
#14 guixOS
Sino me lo confirma Pedro Almodóvar no me lo creo.
0
#8 cybermouse
Nada me haría más felíz que eso :-D Que se jodan
Si, ya lo se, soy un inconsciente :troll:
0
BM75
#8 Miedo me da lo que deseamos.
Porque igual salimos jodidos todos. Y mucho.
Desear al mal ajeno pasando por el propio no solo es inconsciencia, lamentablemente...
Y, desde luego, no hace gracia.
1
#19 cybermouse
#15 A mi visto lo visto y lo que viene ya me hace gracia hasta Angel Garó. si tengo que morir, al menos moriré contento :-D
1
gauntlet_
#19 Angel Garó hacía mucha gracia. Quizá con ojos de 2026 no, pero en 1991 sí.
0
BM75
#19 La cosa sería desear la paz, y no la muerte de todos...
0
#21 quiquep
#8 piensa bien en cómo afectaría eso a España, y verás cómo no te hace tan feliz
0

