EE.UU. e Israel atacan Irán, en vivo: última hora, imágenes y noticias

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La secta de pederastas satanicos quiere montar una guerra mundial
Esfingo #6 Esfingo
#2 Flipao, nadie se va meter en un fregao donde llueven hostias.
Herumel #7 Herumel
#6 #2 Proximamente en sus casas, como no voten a quién les dicen que han de votar....
sotillo #10 sotillo
#7 Veremos como lo lleva Europa si se extiende el conflicto y empiezan a llegar cientos de miles de refugiados huyendo de la guerra que parece que es lo que busca Israel y Estados Unidos para dar la puntilla a Europa
Artillero #9 Artillero
#2 pues, usando el argumento de muchos meneantes, Irán debería rendirse, porque siendo atacada por no una, sino dos potencias nucleares, no tiene ninguna oportunidad de resistir y nos acerca a la tercera guerra mundial...
Queríais mundo multipolar, disfrutadlo...
Cuba calienta que sales en breve...
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#9 Como que no tiene ninguna oportunidad, tiene la oportunidad de China defendiendo sus intereses, tiene relacion con Rusia

EEUU e Israel están cada vez más aislados
#16 Dav3n
#9 Menudo demagogo estás hecho, qué asquito...

Vamos, que la culpa del ataque de Usrael la tiene el mundo multipolar, consecuencia directa de estos comportamientos imperiales.

Y la mayoría de NAFOs, los mismos que hablan de paz, libertad y democracia, celebrándolo.

Ya no tenéis donde esconderos, panda de fachas.
Apotropeo #17 Apotropeo
#2 Después de esto, otro Nobel de la paz para Trump :troll:
Gry #5 Gry *
El momento del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán tiene un significado simbólico en el judaísmo. Antes de la próxima festividad judía de Purim, los fieles leen un pasaje específico del Antiguo Testamento, conocido como Zajor.

El pasaje del libro de Deuteronomio ordena a los antiguos israelitas recordar un ataque no provocado por la nación de Amalec y erradicar el recuerdo de Amalec una vez que los israelitas se hayan establecido en su tierra.

Nada como una llamada al genocidio para organizar un festival. :-P
sotillo #11 sotillo
#5 Cambia EEUU y Israel, lo correcto es Israel y EEUU atacan Irán
#8 Nasser
Bueno Trumpistas y Sionistas siempre han sido gentuza traidora y cobarde de baja estopa, el ataque coincide con una negociación que no ha acabado.
Espero y deseo que pinchen en hueso y esto les salga caro.
sotillo #13 sotillo
#8 Seguramente ya han contado con unos cuantos miles de víctimas y llegaron a aquello de ¿Dónde hay que firmar?
#15 Perrota
Y dónde están Rusia y China? Por que no ayudan a Irán?
Waves #18 Waves *
#15 Estaríamos hablando de tercera guerra mundial, y los terroristas usarían bombas nucleares sobre población civil sin pestañear.

Si hay suerte, Irán aguanta solo contra los estados terroristas de Israel y Estados Unidos.
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#15 justo es lo que necesitábamos, una escalada
#19 Suleiman
Ataco porque me sale de los cojones, con excusas falsas y pasándome por el forro la ONU y el resto de países. Mientras el mundo callado o aplaudiendo...puto asco.
Arzak_ #14 Arzak_
Un análisis muy apropiado y los problemas que enfrenta Disparos Unidos de América:
youtu.be/16KW-YUyBzs?si=J_9Eoeqf2aXZ8WjB
Zarangollo #4 Zarangollo *
Se estrena hoy nueva temporada de la serie WWIII
#3 arreglenenlacemagico
demasiado ambiguo tu comentario porque no sabes si hablas de trump o del ayatola
#1 arreglenenlacemagico
feed de noticias de ultimo minuto
