·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6225
clics
Pantomima full: hombre performativo
5672
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4631
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
4677
clics
Inquiokupas
4534
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
más votadas
733
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
483
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
433
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
578
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
412
La jefa de prensa de Mazón admite ante la jueza de la dana que las versiones sobre los pasos del expresident eran falsas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
39
meneos
42
clics
Denver autoriza que la policía local arreste a agentes del ICE por uso excesivo de la fuerza y ordena que se proteja a los manifestantes
La orden ejecutiva del alcalde Mike Johnston marca un desafío directo a la ofensiva migratoria de Trump y limita operaciones federales en propiedad municipal
|
etiquetas
:
eeuu
,
denver
,
ice
,
permitido detener agentes de ice
28
11
0
K
182
CamisaParda
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
11
0
K
182
CamisaParda
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pozz
Dudo que un agente local tenga las pelotas de arrestar a un agente federal... seria la ruina absoluta de ese local.
1
K
7
#2
DonaldBlake
#1
A mí lo que me extraña es que nadie le haya pegado un tiro en la sien a uno del ICE. AL final, va a ser verdad eso de que sólo los republicanos tenían armas en casa.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente