Denver autoriza que la policía local arreste a agentes del ICE por uso excesivo de la fuerza y ordena que se proteja a los manifestantes

La orden ejecutiva del alcalde Mike Johnston marca un desafío directo a la ofensiva migratoria de Trump y limita operaciones federales en propiedad municipal

#1 pozz
Dudo que un agente local tenga las pelotas de arrestar a un agente federal... seria la ruina absoluta de ese local.
#2 DonaldBlake
#1 A mí lo que me extraña es que nadie le haya pegado un tiro en la sien a uno del ICE. AL final, va a ser verdad eso de que sólo los republicanos tenían armas en casa.
