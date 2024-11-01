edición general
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado

Esta historia contiene detalles y videos que pueden resultar perturbadores para algunos lectores. El pasado mes de noviembre, un adolescente palestino de 14 años llamado Jad Jadallah fue tiroteado a quemarropa por soldados israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada. Mientras Jad yacía desplomado en un callejón, los soldados crearon un cordón a su alrededor e impidieron que dos ambulancias palestinas llegaran hasta él. Según las imágenes de video y el testimonio de testigos presenciales, los soldados —14 en total—.

pitercio #3 pitercio *
Por un sólo crimen semejante se debería romper relación con ese estado y llevan cientos de miles. Ni olvido ni perdón.
14 K 143
aupaatu #2 aupaatu *
El concepto paz de los sionistas, sus aliados y socios sobre el genocidio en Palestina.
9 K 106
#6 cervezero
Susana grisso diciendo que tiene un primo que se siente zorro. Y así.
1 K 19
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Y va uno por aquí y vota "bulo".
Se puede ser de cualquier tendencia política, claro está, pero esto de justificar la maldad es impropio de un ser humano decente.
1 K 18
Tkachenko #10 Tkachenko
#7 otro que tiene NAFOpass para hacer lo que le salga de la chorra @Eirene ¬¬
0 K 20
#1 snubbe
Que horrible que esto siga pasando.
3 K 16
Peka #11 Peka
#1 Es horrible aunque algunos lo intentan ocultar como por ejemplo: @pozz
0 K 10
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Hay que ser malnacido. Y no pagarán por ello, pero ojalá que las pesadillas no les dejen vivir.
0 K 12
#9 laruladelnorte
Ni las alimañas son tan salvajes como ellos,ojalá que algún día paguen por tanta sangre inocente que han derramado.
0 K 10
fendet #5 fendet
Es por eso que a los piojosos criminales no les quiere nadie, son la escoría del mundo
0 K 9
Andreham #8 Andreham
Es que se estaban defendiendo. Si la sangre les llega a tocar las botas habrían tenido que bombardear la zona.

Que lo harían igualmente pero bueno, eso es porque tenían derecho a defenderse.
0 K 8

