Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado  

Esta historia contiene detalles y videos que pueden resultar perturbadores para algunos lectores. El pasado mes de noviembre, un adolescente palestino de 14 años llamado Jad Jadallah fue tiroteado a quemarropa por soldados israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada. Mientras Jad yacía desplomado en un callejón, los soldados crearon un cordón a su alrededor e impidieron que dos ambulancias palestinas llegaran hasta él. Según las imágenes de video y el testimonio de testigos presenciales, los soldados —14 en total—.
Se puede ser de cualquier tendencia política, claro está, pero esto de justificar la maldad es impropio de un ser humano decente.
Que lo harían igualmente pero bueno, eso es porque tenían derecho a defenderse.