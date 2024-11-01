Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado  

Esta historia contiene detalles y videos que pueden resultar perturbadores para algunos lectores. El pasado mes de noviembre, un adolescente palestino de 14 años llamado Jad Jadallah fue tiroteado a quemarropa por soldados israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada. Mientras Jad yacía desplomado en un callejón, los soldados crearon un cordón a su alrededor e impidieron que dos ambulancias palestinas llegaran hasta él. Según las imágenes de video y el testimonio de testigos presenciales, los soldados —14 en total—.