edición general
14 meneos
14 clics
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU

La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU

Su marido y su hija denuncian a Trump, el Secretario de Estado, Marco Rubio, el Secretario del Tesoro y la Fiscal General por las sanciones estadounidenses contra la relatora de la ONU por investigar los crímenes israelíes. En sus informes como relatora de la ONU, Albanese ha señalado las violaciones del derecho internacional cometidas por el Gobierno israelí, y ha proporcionado información sobre el papel de dirigentes de Israel en el genocidio en Gaza, así como el de otros países y de empresas internacionales.

| etiquetas: familia , relatora , onu , francesca , albanese , denuncia , trump
11 3 0 K 146 Trump
sin comentarios
11 3 0 K 146 Trump

menéame