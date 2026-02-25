edición general
Israel empuja a un éxodo al último pueblo cristiano de Cisjordania

Las calles de Taybeh, el último pueblo cristiano de Cisjordania, se muestran casi vacías. Los colonos israelíes les aterrorizan casi a diario.

Beltenebros #2 Beltenebros
¿Dónde están ahora los de "abogados cristianos", los ultras católicos y demás fauna?
7 K 110
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
Eso mismo pregunto yo en #2.
;)
0 K 20
#6 harverto
#2 #4 A los cristianos de aquí los persiguen mucho más... Ya te digo, a sus curas ya no les dejan ni violar niños gratis.
0 K 10
fofito #7 fofito
#2 En el mismo lugar que cuando se asesina impunemente a los niños palestinos... comiendo rabos sionistas
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
#7 Otro que no se entera
0 K 11
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#2

Pelándosela con la noticia, junto con los OTANazis.
0 K 13
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#2 Que no te enteres no significa que no ocurra, imagino que los Papas cuentan como "ultra catolico"?

Papa actual
"El Vaticano: Papa condena la «barbarie» de Gaza: «El mundo ya no aguanta más»"
www.cronicaviva.com.pe/papa-condena-barbarie-de-gaza-el-mundo-no-aguan

Papa anterior
"El papa condena de nuevo «la crueldad» de los bombardeos israelíes en Gaza"
www.swissinfo.ch/spa/el-papa-condena-de-nuevo-"la-crueldad"-de-los-bom

Y eso por poner los primeros ejemplos, porque han hablado bastantes veces en la misma linea
0 K 11
#3 unocualquierax
Primero los empujan al Éxodo, después, al Apocalipsis. Y no es un chiste.
2 K 34
azathothruna #4 azathothruna
Y los fachas cristianos hardcore de los colonizadores donde estan?
O es que son muy quisquillosos con las sectas/ETNIAS? :shit: :troll:
1 K 33
#9 DenisseJoel
La derecha española que se autodenomina cristiana y trata de apropiarse de la Navidad, mirando para otro lado, como siempre.
1 K 26

