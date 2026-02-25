·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4422
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
5008
clics
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
4929
clics
Un rico heredero nos da las claves para ganar dinero
5658
clics
I torneo de ajedrez de menéame
5063
clics
Bravo Murillo, la calle de Madrid construida como un experimento social con una acera pobre y otra rica… que salta a la vista
más votadas
504
La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones
371
Refugiado ciego encontrado muerto en la calle después de que la Patrulla Fronteriza estadounidense lo dejara a kilómetros de su casa [ENG]
385
Sabotean unos 500 cajetines de pisos turísticos de Granada
357
Ayuso blanquea al alcalde de Móstoles y lanza un mensaje demoledor: denunciar puede salir más caro que acosar
466
Wyoming avisa sobre las amenazas de Vox: "No estamos ante el típico 'que viene el lobo', han dicho qué gallinas se van a comer"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
12
clics
Israel empuja a un éxodo al último pueblo cristiano de Cisjordania
Las calles de Taybeh, el último pueblo cristiano de Cisjordania, se muestran casi vacías. Los colonos israelíes les aterrorizan casi a diario.
|
etiquetas
:
israel
,
genocidio
,
cisjordania
,
palestina
,
cristiano
13
1
0
K
196
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
0
K
196
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Beltenebros
¿Dónde están ahora los de "abogados cristianos", los ultras católicos y demás fauna?
7
K
110
#5
Beltenebros
#4
Eso mismo pregunto yo en
#2
.
0
K
20
#6
harverto
#2
#4
A los cristianos de aquí los persiguen mucho más... Ya te digo, a sus curas ya no les dejan ni violar niños gratis.
0
K
10
#7
fofito
#2
En el mismo lugar que cuando se asesina impunemente a los niños palestinos... comiendo rabos sionistas
0
K
10
#11
Expat_Guinea_Ecuatorial
#7
Otro que no se entera
0
K
11
#8
HeilHynkel
#2
Pelándosela con la noticia, junto con los OTANazis.
0
K
13
#10
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#2
Que no te enteres no significa que no ocurra, imagino que los Papas cuentan como "ultra catolico"?
Papa actual
"El Vaticano: Papa condena la «barbarie» de Gaza: «El mundo ya no aguanta más»"
www.cronicaviva.com.pe/papa-condena-barbarie-de-gaza-el-mundo-no-aguan
Papa anterior
"El papa condena de nuevo «la crueldad» de los bombardeos israelíes en Gaza"
www.swissinfo.ch/spa/el-papa-condena-de-nuevo-"la-crueldad"-de-los-bom
Y eso por poner los primeros ejemplos, porque han hablado bastantes veces en la misma linea
0
K
11
#1
Beltenebros
Relacionada:
www.meneame.net/story/violencia-colonos-prende-taybeh-unica-localidad-
1
K
35
#3
unocualquierax
Primero los empujan al Éxodo, después, al Apocalipsis. Y no es un chiste.
2
K
34
#4
azathothruna
Y los fachas cristianos hardcore de los colonizadores donde estan?
O es que son muy quisquillosos con las sectas/ETNIAS?
1
K
33
#9
DenisseJoel
La derecha española que se autodenomina cristiana y trata de apropiarse de la Navidad, mirando para otro lado, como siempre.
1
K
26
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Eso mismo pregunto yo en #2.
Pelándosela con la noticia, junto con los OTANazis.
Papa actual
"El Vaticano: Papa condena la «barbarie» de Gaza: «El mundo ya no aguanta más»"
www.cronicaviva.com.pe/papa-condena-barbarie-de-gaza-el-mundo-no-aguan
Papa anterior
"El papa condena de nuevo «la crueldad» de los bombardeos israelíes en Gaza"
www.swissinfo.ch/spa/el-papa-condena-de-nuevo-"la-crueldad"-de-los-bom
Y eso por poner los primeros ejemplos, porque han hablado bastantes veces en la misma linea
www.meneame.net/story/violencia-colonos-prende-taybeh-unica-localidad-
O es que son muy quisquillosos con las sectas/ETNIAS?