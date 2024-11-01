Ayuso blanquea al alcalde de Móstoles y lanza un mensaje demoledor: denunciar puede salir más caro que acosar

Las respuestas de la presidenta madrileña sobre el caso del alcalde de Móstoles revelan una estrategia peligrosa: relativizar el acoso sexual, sembrar conspiraciones y convertir la mentira política en arma electoral permanente. Lo que debía ser una rueda de prensa institucional terminó convirtiéndose en una declaración política de enorme gravedad democrática.La cuestión planteada era clara: si el alcalde investigado debía asumir responsabilidades políticas en caso de avanzar el procedimiento judicial relacionado con denuncias por acoso sexual