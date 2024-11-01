·
Un rico heredero nos da las claves para ganar dinero
En unos vídeos muy didácticos en su canal de Instagraham, Christian Borja indica a través de pequeños pero eficaces consejos, cómo salir de la vulgar condición de pobre.
#1
kaos_subversivo
Pues poquito a poco van encontrando su estilo los de diario la realidad.
Hoy me han sacado una sonrisa
0
K
12
#4
Aguarrás
#3
Yo no invertí en el 2011-2012 por miedo a perder eso, una mierda de ahorros que me costó
mucho
juntar. Y viviendo en casa de mis padres aún, puteado.
Finalmente hubiese comprado bastantes Bitcoins si de verdad tuviese detrás cierta seguridad.
Culpa mía no haberlo hecho, eso al 100%. Pero eso, las condiciones no son iguales para un matao que para alguien con un trasfondo económico seguro.
0
K
11
#2
Aguarrás
Aunque no heredes una fortuna.
Tener unos padres detrás "empujando" desde que eres un mocoso ayuda.Y mucho.
Pocos hacen malabares o se arriesgan en un negocio nuevo jugándose sus magros ahorros si no hay "red de seguridad".
Poco margen de error tiene el hijo del pobre... Y por ende, de emprendimiento.
0
K
11
#3
Nouveau
#2
lo que bloquea a la gente es el miedo a perder, a que nos digan que no.
Si no arriesgas, no ganas.
Y los que ganan os aseguro que también han perdido cosas. Muchas veces las relacionas familiares y se dan cuenta de ello cuando mueren solos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
