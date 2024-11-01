edición general
La propuesta de Rufián de un frente común de la izquierda amenaza la mayoría absoluta de PP y Vox

La propuesta de Rufián de un frente común de la izquierda amenaza la mayoría absoluta de PP y Vox

Una candidatura de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG casi empataría con Vox como tercera fuerza, según la encuesta elaborada por Ateneo del Dato para elDiario.es

Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Este año es el de la propuesta de Rufián en el escritorio.
5 K 71
mahuer #7 mahuer
#1 En realidad, la propuesta es del Mundo Today, se lo tomaron en serio después de ver las reacciones de bilis en las redes sociales de la estrems derecha.
2 K 30
Quel #6 Quel
El chiste de siempre;

Hay 20 partidos de izquierdas.
Son demasiados y están muy fragmentados.
Crean un partido que los unifique a todos.
Ahora ya hay 21 partidos de izquierdas.
2 K 39
Pablosky #8 Pablosky *
Se me ha ocurrido abrir la noticia y mirar las estadísticas (leer no, por dios, que esto es Meneame).

Lo único que queda claro es que se haga lo que se haga, se ordene como se ordene, siempre tienen mayoría para gobernar PPVOX, la diferencia es si será muy ajustado y por lo tanto podría haber milagro si bailan un par de escaños o si será sobradamente holgado y no hay ya nada que hacer, pero en ninguno de esos escenarios se evita que PPVOX gobierne.

La última es una broma maravillosa:…   » ver todo el comentario
1 K 33
#10 Borgiano
Pues nada, a apuntalar cuatro años más a la PSOE.
1 K 28
#12 Horkid
Esperemos que salga adelante, porque si gobierna PPVOX lo vamos a pasar muy mal. TRump y sus secuaces están interviniendo para que el siguiente gobierno sea de derechas. Y así Trump y sus secuaces (fondos de inversión, corporaciones yanquis) se adueñarían de España todavia más, y destruirian lo que queda de nuestro estado de bienestar
0 K 15
#9 Juantxi
La verdad es que unidos triplicarían sus posibilidades y podrían obtener más de 70 escaños, incluso más de 90, pero tienen que hacerlo muy bien y evitar disputas y evitar marchar a otros paridos de izquierdas. Hasta tienen que buscar un nuevo nombre.
0 K 12
JackNorte #11 JackNorte
Cuanto se habla de los castillos en las nubes y que perfectos son. Incluso, los que si se convirtieran en reales, los bombardearian.
0 K 12
MacMagic #2 MacMagic
Pero como Podemos quiere ir en cabeza de todo y no les interesa asumir la realidad, no habrá candidatura conjunta.

Aunque si sacan los resultados de Aragón, poco relevantes serán para esa coalición.
0 K 10
Ovlak #4 Ovlak *
#2 ¿Podemos? Creo que de esos cinco partidos/coaliciones que usan para el cálculo sólo uno ha dicho que sí.
3 K 45
#3 Beltza01
BNG vuelve a ser de izquierdas?
0 K 7
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Rufián, tienes que usar grafeno para triunfar.
0 K 7

