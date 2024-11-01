edición general
13 meneos
130 clics
Confirmado: Antoni Gaudí diseñó esta pequeña casa de 1902 abandonada en plena naturaleza y una hora y media de Barcelona

Confirmado: Antoni Gaudí diseñó esta pequeña casa de 1902 abandonada en plena naturaleza y una hora y media de Barcelona

En una pista forestal de la Serra del Catllaràs, a unos 12 kilómetros del núcleo de La Pobla de Lillet (Barcelona), se alza una construcción singular, aislada entre bosques y montañas y que no pasa desapercibida a los senderistas y ciclistas que pasan por allí. Durante casi un siglo, este edificio ha vivido rodeado de incógnitas y debates sobre su origen. El Xalet del Catllaràs, discreto y robusto, se ha atribuido a Antoni Gaudí pero no estaba documentado. Ahora, tras muchos años de controversias y no menos estudios, se ha demostrado que sí

| etiquetas: xalet del catllaràs , antoni gaudí
12 1 0 K 254 cultura
4 comentarios
12 1 0 K 254 cultura
#2 soberao
Abandonada no está, esa mano de pintura tiene menos de un año. Habrá estado abandonada durante años pero ahora tiene pinta que la van a poner en venta en breve.
0 K 16
mund4y4 #4 mund4y4
#2 La noticia indica que está en pleno proceso de restauración.
0 K 10
antesdarle #1 antesdarle
Es triste que se tenga que confirmar que es obra de un genio para cuidar nuestro patrimonio. Porque mira que este edificio ha estado décadas abandonado a su suerte.
0 K 10
themarquesito #3 themarquesito
#1 Una auténtica pena, sobre todo cuando sub peculiar aspecto ya indica que es una obra muy fuera de lo común en cuanto a arquitectura respecto a su tipología
0 K 20

menéame