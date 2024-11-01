Confirmado: Antoni Gaudí diseñó esta pequeña casa de 1902 abandonada en plena naturaleza y una hora y media de Barcelona

En una pista forestal de la Serra del Catllaràs, a unos 12 kilómetros del núcleo de La Pobla de Lillet (Barcelona), se alza una construcción singular, aislada entre bosques y montañas y que no pasa desapercibida a los senderistas y ciclistas que pasan por allí. Durante casi un siglo, este edificio ha vivido rodeado de incógnitas y debates sobre su origen. El Xalet del Catllaràs, discreto y robusto, se ha atribuido a Antoni Gaudí pero no estaba documentado. Ahora, tras muchos años de controversias y no menos estudios, se ha demostrado que sí