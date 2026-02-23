Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos

Esperanza Aguirre entrevista a Daniel Lacalle en The Objective y el resultado es el previsible: toda una ristra de idioteces que se ríen mutuamente. Es difícil destacar cual es la mayor idiotez, pero en lo referente a Groenlandia y Rusia han dejado el listón muy alto: Groenlandia sólo tiene una frontera terrestre testimonial con Canadá (Isla de Hans) y marítima sólo con Canadá e Islandia, estando el territorio ruso más cercano a más de 1.000 km (alguna isla ártica). Y lo que se refiere a que Rusia podría perforar lateralmente para llegar al petroleo de Groenlandia es ya delirante.
Luego Lacalle se quiere dar de enterado con lo que China ha construido un megaeropuerto en Groenlandia, pero es como el que ha oído campanas y no sabe donde: es verdad que una empresa china presentó oferta para construirlo, pero se retiraron del proyecto y acabó siendo llevado a cabo por los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca.