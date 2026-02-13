edición general
Espinosa de los Monteros y Varsavsky tendrán un podcast en THE OBJECTIVE

¿Se puede analizar el impacto real del trumpismo en el tablero mundial en solo 40 minutos? ¿O encontrar soluciones a la crisis de natalidad y los desafíos éticos de la inteligencia artificial en una charla de sobremesa? La respuesta corta es «no». Pero se puede, y se debe, intentar si se cuenta con las mentes adecuadas. Bajo esta premisa nace The Real Talks, un nuevo podcast quincenal de THE OBJECTIVE que se estrena este domingo 15 de febrero.

jm22381 #3 jm22381
Si pones una webcam en el bar de la esquina obtienes un podcast cuñado similar {0x1f64a}
#9 kaos_subversivo
#3 en los bares suele haber menos clasismo
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
¿Pero Varsavsky no se había marchado ya al paraíso liberal argentino?
jonolulu #18 jonolulu
#15 A ver, que es gilipollas pero no tanto
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Dos mierdas en El Ojete .. no hay mejor sitio.
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Donde puedan esparcir su odio y sus mentiras.
Pertinax #1 Pertinax
¿Dónde si no?
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Autoritarios llaman autoritarios, lo normal por esos lares.
jonolulu #14 jonolulu
¿Espinosa de los Monteros también estaba en la Agenda de Epstein?
Aguarrás #17 Aguarrás
Dos tontos muy tontos. :roll:
SeñorPresunciones #19 SeñorPresunciones *
Pues que se lo pasen bien y le controlen el orujo a Espinete de los Mongoles no le vaya a dar otro parraque.
Deviance #16 Deviance *
HEMEROTECA:
"Dialogo para besugos".
Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
Gracias, me lo apunto. Aqui en meneame es donde realmente une se entera de estas cosas
#10 DotorMaster
Seguro que van a hablar a favor de la sanidad pública.
Druidaferal #4 Druidaferal
Me perece estupendo la verdad. Diferentes opiniones y me guataria saberlas. Si no son las mías buscaré información para contrarrestarlas y si las mías son mejores sabré como callarles.
Ragle_Gumm #8 Ragle_Gumm
#4 ¿Qué otros podcast escuchas?
#12 arreglenenlacemagico
no se lo capaz que sera varvasky pero espinosa esta donde esta por que de casta viene el galgo no porque sea inteligente ni capaz , el dinero y los apellidos pensan mas que las capacidades
#5 pirat *
vagoos toxicoos juntoos
el papá de ivancito espinete, fue vicepresidente de inditox supongo que por su valía y no por marqués...
así que ala, a seguir financiando autodestrucción regresiva comprándole al amancio, john el rojo, el pozo y demás.
#13 pirat
#5 Y martincillo dando por culo aquí en vez de ser consecuente y apoyar en su país a su ídolo mileidi.
