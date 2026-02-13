Espinosa de los Monteros y Varsavsky tendrán un podcast en THE OBJECTIVE

¿Se puede analizar el impacto real del trumpismo en el tablero mundial en solo 40 minutos? ¿O encontrar soluciones a la crisis de natalidad y los desafíos éticos de la inteligencia artificial en una charla de sobremesa? La respuesta corta es «no». Pero se puede, y se debe, intentar si se cuenta con las mentes adecuadas. Bajo esta premisa nace The Real Talks, un nuevo podcast quincenal de THE OBJECTIVE que se estrena este domingo 15 de febrero.