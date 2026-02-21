edición general
Estados Unidos gastó $30 mil millones para sustituir los libros de texto por computadoras portátiles y tabletas: el resultado es la primera generación menos capaz cognitivamente que sus padres [EN]

Se observó no solo una caída en las puntuaciones, sino también una marcada correlación entre las puntuaciones y el tiempo dedicado a las computadoras en la escuela, de modo que un mayor tiempo frente a la pantalla se relacionaba con peores puntuaciones. Se culpa al acceso ilimitado de los estudiantes a la tecnología, que atrofiaba en lugar de fortalecer sus capacidades de aprendizaje. La Generación Z tendrá que afrontar ahora las consecuencias de la erosión de sus capacidades de aprendizaje.

| etiquetas: educación , estados unidos , ordenadores , libros , capacidad cognitiva
emmett_brown #4 emmett_brown
Recomiendo el libro "La fábrica de cretinos digitales" que analiza el fenómeno de las pantallas en las escuelas, sus efectos y los intereses creados.
#1 Toponotomalasuerte
Como ejemplo el juntaletras que suelta estas estupideces.
cromax #2 cromax
Y como ni nos cuestionamos copiar todo lo gringo se siguió el mismo camino aquí y luego se reculó.
Ahora mismo en los coles se ha revertido el proceso y ahí están escribiendo y haciendo cuentas a mano toda la Primaria.
#6 rafael90
Un error que también cometimos en España.

Las herramientas informatizadas como tablets y portátiles no aportan más al proceso de aprendizaje que los tradicionales libros y libretas, pero se comen una buena parte del presupuesto, tienden a tener problemas técnicos o romperse, como te olvides de cargarlos te jodes... implantarlos fue una idea estúpida que salió adelante porque sonaba guay.

Pero no achaco la decadencia cognitiva a estas herramientas.
El verdadero responsable de esto es lo que pasa en casa: pantallas, moviles y consolas robando tiempo a la lectura y el estudio.
taSanás #5 taSanás
Estoy seguro que donde no se ha hecho, también hay bajada en la inteligencia .
karakol #3 karakol
Esa es la idea.
