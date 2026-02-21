Estados Unidos gastó $30 mil millones para sustituir los libros de texto por computadoras portátiles y tabletas: el resultado es la primera generación menos capaz cognitivamente que sus padres [EN]

Se observó no solo una caída en las puntuaciones, sino también una marcada correlación entre las puntuaciones y el tiempo dedicado a las computadoras en la escuela, de modo que un mayor tiempo frente a la pantalla se relacionaba con peores puntuaciones. Se culpa al acceso ilimitado de los estudiantes a la tecnología, que atrofiaba en lugar de fortalecer sus capacidades de aprendizaje. La Generación Z tendrá que afrontar ahora las consecuencias de la erosión de sus capacidades de aprendizaje.