Estados Unidos gastó $30 mil millones para sustituir los libros de texto por computadoras portátiles y tabletas: el resultado es la primera generación menos capaz cognitivamente que sus padres [EN]

Se observó no solo una caída en las puntuaciones, sino también una marcada correlación entre las puntuaciones y el tiempo dedicado a las computadoras en la escuela, de modo que un mayor tiempo frente a la pantalla se relacionaba con peores puntuaciones. Se culpa al acceso ilimitado de los estudiantes a la tecnología, que atrofiaba en lugar de fortalecer sus capacidades de aprendizaje. La Generación Z tendrá que afrontar ahora las consecuencias de la erosión de sus capacidades de aprendizaje.
Ahora mismo en los coles se ha revertido el proceso y ahí están escribiendo y haciendo cuentas a mano toda la Primaria.
Las herramientas informatizadas como tablets y portátiles no aportan más al proceso de aprendizaje que los tradicionales libros y libretas, pero se comen una buena parte del presupuesto, tienden a tener problemas técnicos o romperse, como te olvides de cargarlos te jodes... implantarlos fue una idea estúpida que salió adelante porque sonaba guay.
Pero no achaco la decadencia cognitiva a estas herramientas.
El verdadero responsable de esto es lo que pasa en casa: pantallas, moviles y consolas robando tiempo a la lectura y el estudio.