Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, han sido ingresados en el hospital Gregorio Marañón de Madrid tras sufrir una agresión en la madrugada de este sábado. Los cantantes estaban celebrando su 26 aniversario en un conocido local del barrio madrileño de Salamanca y, al salir del establecimiento, fueron increpados por un grupo de desconocidos, insultándoles con comentarios homófobos, según la información que ha adelantado el programa Fiesta.Me dicen que la agresión fue brutal, que había cinco personas...

cocolisto #1 cocolisto
Ni idea de quienes son pero no entiendo como fueron a parar al barrio de la fachosfera.
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Duo musical de la misma epoca que Abrahan Mateo, ya de grandes empezaron a salir en realitys y concursos de famosos.
yoma #4 yoma
#1 Pues lo mismo que hay fachas que se pasean por Orcasitas o Vallecas y nadie les apalea. :troll:
#2 Suleiman
Como está el patio... Ojalá los pillen y les metan en prisión, no merecen estar fuera de una jaula.
Marsela #8 Marsela
#2 Espera al menos a que les den el alta.
Pero si son gemelos
Pero si son gemelos
De ahí el nombre, todo encaja.
#3 De ahí el nombre, todo encaja. :troll:
#7 Nasser
En el barrio de Fachamanca tenía que ser, el mayor nido de la gentuza de extrema derecha de España y América. Habría que encerrarlos como en Varsovia.:wall:
#9 UNX
Espero que los pillen y además se coman un buen agravante por delito de odio.
