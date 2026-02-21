Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, han sido ingresados en el hospital Gregorio Marañón de Madrid tras sufrir una agresión en la madrugada de este sábado. Los cantantes estaban celebrando su 26 aniversario en un conocido local del barrio madrileño de Salamanca y, al salir del establecimiento, fueron increpados por un grupo de desconocidos, insultándoles con comentarios homófobos, según la información que ha adelantado el programa Fiesta.Me dicen que la agresión fue brutal, que había cinco personas...