"Hay que ser caradura": la oposición carga contra el novio de Ayuso por pretender librarse del juicio por fraude fiscal

El propio González Amador admite que sí defraudó, aunque dice que menos de los 350.000 euros que reconoció hace dos años; ahora solo admite haber dejado de pagar la cantidad justa para que no haya delito, algo más de 200.000 euros en dos ejercicios fiscales.
| etiquetas: gonzález amador , hacienda , oposición , caradura
¡Muertes, violaciones! Demagogia barata intensifies!
El mundo avanza, y on es gracias a gente como tu.
Los derechistas de este país son lamentables. España se merece una derecha decente.
El gobierno todos los días con polémicas chuguísimas y ellos anclados en el pasado, el mundo avanza y todavía escriben cosas que empiezan con que si "El novio de Ayuso..."
Cuando aprendas a leer, si es que alguna vez aprendes... verás que la noticia habla de González Amador
Ahi tienes mi negativo, a ver si te empachas de ellos.
Dicho esto... yo no entiendo que sucede en este pais, en serio. Una cosa es ser de derechas, y otra muy distinta, es ser tonto de remate, y salir a defender a un tío que ha reconocido haber estafado 350.000 a Hacienda, mientras ellos pagan religiosamente sus impuestos. Despertad carajo!
El mundo avanza pero tú prefieres quedarte anclado en el pasado