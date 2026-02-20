edición general
"Hay que ser caradura": la oposición carga contra el novio de Ayuso por pretender librarse del juicio por fraude fiscal

El propio González Amador admite que sí defraudó, aunque dice que menos de los 350.000 euros que reconoció hace dos años; ahora solo admite haber dejado de pagar la cantidad justa para que no haya delito, algo más de 200.000 euros en dos ejercicios fiscales.

pitercio #1 pitercio
¿Ya no le debe dinero Hacienda? Bueno, raro será que no le acabemos devolviendo pasta. Y otro ático.
calde #8 calde
Le auguro buen futuro a la pareja. Se ve que comparten principios morales, o más bien, la ausencia de nada parecido...
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#7 Afirmaciones falsas, para presentar falsos dilemas.
¡Muertes, violaciones! Demagogia barata intensifies!

El mundo avanza, y on es gracias a gente como tu.
Los derechistas de este país son lamentables. España se merece una derecha decente.
#3 dclunedo
Jajaja El gilipollas del FGE se lo pone a huevo por chapuzas, incompetente y delincuente y estos pretenden que el otro renuncie a la salida que le han puesto en bandeja. El pollo (que todo indica que es culpable se va a librar gracias al FGE por seguir instrucciones de Perro para cometer ilegalidades para mostrar la "verdad". Mira que me jode que un evasor fiscal se salga con la suya, pero viendo a estos personajes rabiando por algo que han provocado ellos mismos por justificar el uso de medios ilegales para conseguir un objetivo político no tiene precio.... :troll:
#4 tobruk1234
#3 Claro si hace el PP eso entonces no dices ni mu, lo del FGE fue una puta farsa de juicio con jueces comprados por el PP y lo de Peinado otro chiste, pero nada este delincuente se librara como M. Rajoy, los regalos de epstein a Aznar y el Sr. X de Felipon.
#5 dclunedo
#4 Jajajaja fachas, fachas everyware..... :-D
Juanjolo #2 Juanjolo *
Está la izquierda nerviosa no, lo siguiente.

El gobierno todos los días con polémicas chuguísimas y ellos anclados en el pasado, el mundo avanza y todavía escriben cosas que empiezan con que si "El novio de Ayuso..."
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#2 "Está la izquierda nerviosa, no, lo siguiente."
Cuando aprendas a leer, si es que alguna vez aprendes... verás que la noticia habla de González Amador
Ahi tienes mi negativo, a ver si te empachas de ellos.

Dicho esto... yo no entiendo que sucede en este pais, en serio. Una cosa es ser de derechas, y otra muy distinta, es ser tonto de remate, y salir a defender a un tío que ha reconocido haber estafado 350.000 a Hacienda, mientras ellos pagan religiosamente sus impuestos. Despertad carajo!
Juanjolo #7 Juanjolo
#6 pero como se te ocurre dar más valor a un pufo a hacienda (por ahorrarse impiestos hace más de 5 años)… que 50 muertes de Óscar Puente o la violaición de la policía de Marlaska.

El mundo avanza pero tú prefieres quedarte anclado en el pasado
