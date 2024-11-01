Ciudadana americana agredida y herida por el ICE, abandonada a su suerte después de que encuentren su pasaporte [Ing]  

edición general
Una ciudadana estadounidense fue seguida por un coche sin distintivos, acorralada, sacada a rastras de su vehículo, herida y abandonada en un aparcamiento después de que los agentes del ICE encontraran su pasaporte. Se dirigía a pagar el alquiler y a comprar una tarta de cumpleaños para su nieto. Rotura del manguito rotador. Conmoción cerebral. Contusiones en las costillas. Sin ayuda. Sin explicación. Esto le está pasando a gente corriente. Esto no es «aplicación de la ley». Es violencia sin ley.

JanSmite
O los norteamericanos hacen algo YA, o cuando quieran hacer algo será demasiado tarde.
Suriv
#1 va a ser demasiado tarde
calde
#1 Ya lo hicieron. Votar a Trump. Sólo pienso, que se hundan rápido antes de jodernos más a los demás.
Bonzaitrax
#1 En breves van a hacer algo: atacar Irán. Nada como una buena guerra yankee, para tapar las mierdas y miserias de su sociedad.
El TRUMPetero se divierte bombardeando lanchas en el Caribe, ¿ Ha hecho algo para combatir el narcotrafico en Filadelfia?
ochoceros
#1 Ojalá, sería justicia poética para todo el planeta ser testigos de cómo la nación más beligerante del planeta implosiona desde dentro por si misma, y de esta manera deja en paz al resto del planeta para entretenerse con una guerra civil interna que los desgaste y debilite.

Saldría ganando la humanidad.
pitercio
Si esta es la manera de hacer amigos de los trumpers, preferiría cualquier otro. Que lo tengan en cuenta en las elecciones.
powernergia
Seguro que no era muy blanquita.
Asimismov
Ciudadana americana con pasaporte, menos mal que no existe el DNI en los lluesei.
Malaguita
Cada vez que sale una noticia de este tipo siempre me pregunto lo mismo: a quién votó en las últimas elecciones? Para mí esa información es clave para interpretar la noticia y dilucidar si es un ultraje intolerable o si a lo mejor tiene lo que ha pedido.
slepo
#6 objetivamente ningún americano ha pedido eso. De hecho si esta mujer votó a trump, votó para que echaran a los inmigrantes (lo de ilegales no lo veo claro) y ella no es inmigrante.
Ha sido un error del ICE y ella se lo ha comido con patatas. Así que resulta bastante irrelevante a quien votó, porque no tiene lo que ha pedido.

Otra cosa es que a ti te parezca que se lo merece debido a quien ha podido votar. A mi no me cae bien trump, pero no tengo claro que esté siendo lo que dijo que sería en las elecciones.
johel
El mundo descubriendo que el amigo supremacista no existe, que la frase correcta es "Es el supremacismo, amigo".
.  media
SirMcLouis
Y que es lo que va a pasar cuando vayan a parar al alguien así a lo loco y de repente lleve un rifle de asalto o algo y se líe a tiros?? Y si resulta que es mata a todos los de ICE … lio lio y más lio
