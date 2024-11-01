Ciudadana americana agredida y herida por el ICE, abandonada a su suerte después de que encuentren su pasaporte [Ing]  

Una ciudadana estadounidense fue seguida por un coche sin distintivos, acorralada, sacada a rastras de su vehículo, herida y abandonada en un aparcamiento después de que los agentes del ICE encontraran su pasaporte. Se dirigía a pagar el alquiler y a comprar una tarta de cumpleaños para su nieto. Rotura del manguito rotador. Conmoción cerebral. Contusiones en las costillas. Sin ayuda. Sin explicación. Esto le está pasando a gente corriente. Esto no es «aplicación de la ley». Es violencia sin ley.
| etiquetas: trump , ice , maltrato , violencia , gratuita
El TRUMPetero se divierte bombardeando lanchas en el Caribe, ¿ Ha hecho algo para combatir el narcotrafico en Filadelfia?
Saldría ganando la humanidad.
Ha sido un error del ICE y ella se lo ha comido con patatas. Así que resulta bastante irrelevante a quien votó, porque no tiene lo que ha pedido.
Otra cosa es que a ti te parezca que se lo merece debido a quien ha podido votar. A mi no me cae bien trump, pero no tengo claro que esté siendo lo que dijo que sería en las elecciones.
.