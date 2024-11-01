Ciudadana americana agredida y herida por el ICE, abandonada a su suerte después de que encuentren su pasaporte [Ing]  

Una ciudadana estadounidense fue seguida por un coche sin distintivos, acorralada, sacada a rastras de su vehículo, herida y abandonada en un aparcamiento después de que los agentes del ICE encontraran su pasaporte. Se dirigía a pagar el alquiler y a comprar una tarta de cumpleaños para su nieto. Rotura del manguito rotador. Conmoción cerebral. Contusiones en las costillas. Sin ayuda. Sin explicación. Esto le está pasando a gente corriente. Esto no es «aplicación de la ley». Es violencia sin ley.