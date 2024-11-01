edición general
33 meneos
32 clics
Que los trabajadores cobren cuesta miles de millones de euros a las empresas españolas

Que los trabajadores cobren cuesta miles de millones de euros a las empresas españolas

El sueldo de los trabajadores, uno de los problemas más denunciados por los empresarios españoles, tiene un coste estimado de 62.000 millones de euros al mes para las compañías españolas, según ha señalado esta semana un informe publicado por la CEOE que alerta de su terrible impacto. “Es una barbaridad, una sangría sistematizada. Mensual. Es cada mes”, avisa la patronal, que recuerda que todas las empresas españolas funcionarían mucho mejor, serían mucho más solventes y se evitarían muchos problemas si no tuvieran que pagar a sus empleados.

| etiquetas: trabjo , costes laborales , empresarios , tarabajadores , asalariados
29 4 1 K 346 ocio
12 comentarios
29 4 1 K 346 ocio
Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es una sangría. Así nunca vamos a ser competitivos.

A ver si el gobierno hace algo y evita ya este atropello.
9 K 129
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Tranquilo, con la llegada de la IA y los robots se soluciona el problema
0 K 16
VotaAotros #11 VotaAotros
#8 Pero si lo que es imposhible esh que hayan máquinash que fabriquen otrash máquinash...
0 K 9
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Gran verdad ....

“Prácticamente todos los trabajadores españoles se ausentan de su lugar de trabajo 16 horas al día y está completamente normalizado, ¿cómo se explica?”, denuncia el presidente de la patronal, que no entiende por qué a partir de las siete de la tarde las oficinas empiezan a vaciarse de gente ante la impotencia de los jefes.
4 K 74
Rogue #3 Rogue
Callad, cabrones. No deis ideas!
5 K 69
Thornton #2 Thornton
Y ni siquiera se permite azuzarlos a latigazos para que trabajen más :troll:
2 K 45
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Ya que estamos de broma me gustaría tratar el tema de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo comparadas con la que soportan las rentas del capital. :hug:
1 K 32
pitercio #9 pitercio
Y para colmo no se acaba de legalizar el trabajo infantil, vetando el acceso de las empresas a un mercado cada vez más demandante de recursos de supervivencia.
1 K 24
Sinfonico #10 Sinfonico
#6 Y comer!!!
0 K 16
Sinfonico #4 Sinfonico
Quieren cobrar y un sueldo digno....habrase visto!!
0 K 16
#6 tierramar
#4 Sueldos que les permitan comprar o alquilar viviendas
1 K 0
TheIpodHuman #12 TheIpodHuman *
Pues nada, como los trabajadores somos muy caros y les costamos a las empresas 62.000 millones en vez pagarnos con dinero que nos paguen con cuencos de arroz, uno al dia sera suficiente, y de paso ya tambien unos cuantos latigazos para que no nos desmadremos :-D :troll:

¡VIVALA ESCLAVITUD!, ¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO! :troll:
0 K 12

menéame