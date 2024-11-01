Que los trabajadores cobren cuesta miles de millones de euros a las empresas españolas

El sueldo de los trabajadores, uno de los problemas más denunciados por los empresarios españoles, tiene un coste estimado de 62.000 millones de euros al mes para las compañías españolas, según ha señalado esta semana un informe publicado por la CEOE que alerta de su terrible impacto. “Es una barbaridad, una sangría sistematizada. Mensual. Es cada mes”, avisa la patronal, que recuerda que todas las empresas españolas funcionarían mucho mejor, serían mucho más solventes y se evitarían muchos problemas si no tuvieran que pagar a sus empleados.