Que los trabajadores cobren cuesta miles de millones de euros a las empresas españolas

El sueldo de los trabajadores, uno de los problemas más denunciados por los empresarios españoles, tiene un coste estimado de 62.000 millones de euros al mes para las compañías españolas, según ha señalado esta semana un informe publicado por la CEOE que alerta de su terrible impacto. “Es una barbaridad, una sangría sistematizada. Mensual. Es cada mes”, avisa la patronal, que recuerda que todas las empresas españolas funcionarían mucho mejor, serían mucho más solventes y se evitarían muchos problemas si no tuvieran que pagar a sus empleados.
| etiquetas: trabjo , costes laborales , empresarios , tarabajadores , asalariados
A ver si el gobierno hace algo y evita ya este atropello.
“Prácticamente todos los trabajadores españoles se ausentan de su lugar de trabajo 16 horas al día y está completamente normalizado, ¿cómo se explica?”, denuncia el presidente de la patronal, que no entiende por qué a partir de las siete de la tarde las oficinas empiezan a vaciarse de gente ante la impotencia de los jefes.
¡VIVALA ESCLAVITUD!, ¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!